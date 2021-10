Bad Waldsees Volleyballer verschaffen sich Luft

Vor mehr als 80 Volleyballfans hat sich am Samstagabend in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule ein nicht unbedingt hochklassiges, allerdings in Teilen spannendes und engagiert geführtes Regionalligamatch entwickelt. Nach 105 Minuten stand der verdiente Sieger fest – zur Freude der Zuschauer. Die TG Bad Waldsee gewann gegen den noch sieglosen SV Fellbach II mit 3:1 (17:25, 25:18, 25:21, 25:15).

Dabei hatte es für die Bad Waldseer gar nicht verheißungsvoll begonnen. Schnell stand es 0:5, was Trainerin Evi Müllerschön zur ersten Auszeit veranlasste. Es fehlten Struktur und Ordnung im Spiel ihrer Mannschaft, was sich aber im ersten Satz auch nicht änderte. Auszeiten und Auswechslungen brachten keine Wende. In stoischer Ruhe hielten die Gäste ihren Vorsprung. Kaum ein Angriff der TG gelang, stets stand ein schier unüberwindlicher Block auf der anderen Netzseite. Manch einem, dessen Herz für die TG schlägt, schwante Böses.

Müllerschön fand in der Satzpause aber wohl die richtigen Worte. Es schien, als stünde nun ein anderes Team auf dem Feld. Aufschläge gelangen, Fellbach bekam Probleme im Aufbauspiel und wurde zu Fehlern gezwungen. Das Bad Waldseer Annahmetraining der vergangenen Wochen schien zu wirken. Im dritten Saisonspiel war für Zuspieler Simon Scheerer erstmals ein richtig konstruktiver Aufbau möglich. Hauptangreifer Pirmin Dewor profitierte in seinen Rückraumangriffen davon, ebenso wie Andreas Beck und Jakob Büker. Die TG führte im zweiten Durchgang zwischendurch mit drei Punkten, gab den Vorsprung aber wieder her (16:16). Unterstützt von den Fans rappelten sich die Bad Waldseer auf, die Gäste verlorer etwas ihre klare Linie. Eine Aufschlagserie von Marc Moosherr brachte die TG nach vorne und mit 25:18 zum Satzausgleich.

Sichtlich beeindruckt verloren sich einzelne Fellbacher in unnötige Diskussionen mit dem etwas dominanten Schiedsrichter. Für ihr Spiel war das kontraproduktiv. In einem umkämpften und engen dritten Satz sorgte Büker mit präzisen Aufschlägen für die Wende. Sogar einige Schnellangriffe über die Mitte gelangen der TG nun. Mit 25:21 war zumindest der erste Punkt erreicht.

Doch Bad Waldsee wollte mehr. Bei Fellbach schwand der Glaube an das eigene Können spürbar, das nutzte die TG aus. Beim Stand von 9:6 gab es einen spektakulären Ballwechsel mit einer überragenden Rettungstat von Robin Gronau – den Punkte machten aber dennoch die Gäste. Die Wende? Nicht am Samstag. Bad Waldsee setzte sich ab, gewann den Durchgang mit 25:15 und hatte die ersten drei Punkte eingefahren.

Florian Sellner vom SV Fellbach und Pirmin Dewor wurden von ihren Gegnern zu den jeweils wertvollsten Spielern gewählt. Beide hatten dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Evi Müllerschön sprach von einem Pflichtsieg, dem nun die Kür folgen muss.