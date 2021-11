Bad Waldsees Volleyballer treffen auf sieglose Mannschaft

Für die Volleyballer der TG Bad Waldsee geht es in der Regionalliga am Samstag (19.30 Uhr) auf die Ostalb. In der Karl-Weiland-Halle in Aalen treffen die Oberschwaben auf die SG MADS Ostalb. Dahinter verbirgt sich eine Spielgemeinschaft aus Aalen, Mutlangen und Dettingen. Während die TG nach fünf Spieltagen Rang fünf belegt, warten die Gastgeber noch auf ihre ersten Punkte.

Doch so klar, wie die aktuelle Tabellensituation glauben macht, liegen die Dinge nicht. Die TG tat sich bei ihren Spielen auf der Ostalb meist recht schwer und so manche herbe Niederlage steht zu Buche. Bad Waldsees Trainerin Evi Müllerschön ordnet das Spiel als deutlich schwieriger ein als das Duell gegen den FT Freiburg. Sollten sich jedoch Annahme und Blockverhalten stabilisieren, fahren die Kurstädter nicht ohne Siegeschance nach Norden.

Auch Bad Waldsees Volleyballerinnen begeben sich auf Reise. In der Oberliga spielt die TG am Samstag (18 Uhr) bei der TSG Reutlingen. Dieses Spiel verspricht Hochspannung, denn beide Teams sind direkte Tabellennachbarn. Um Punkte mitnehmen zu können, muss das Team von TG-Trainer Akupi möglichst lange seine Qualitäten ausspielen. Ein Einbruch wie nach dem zweiten Satz gegen Biberach würde die sehr starken Gastgeberinnen wohl in eine komfortable Situation bringen.