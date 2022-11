Bad Waldsees Volleyballer treffen auf ambitionierte Gäste

Die Spielerinnen und Spieler der beiden ersten Volleyballmannschaften der TG Bad Waldsee stehen am Wochenende vor gänzlich unterschiedlichen Anforderungen. Während die Frauen zu ihrer Auswärtsaufgabe in der Oberliga zur TG Nürtingen reisen, empfangen in der Regionalliga die Männer die SG BEG United.

Für Bad Waldsees Spielerinnen geht es am Samstag (19 Uhr/Sporthalle des Hölderlin-Gymnasiums) gegen eine Truppe, die derzeit – vermutlich unter Wert – die rote Laterne in der Liga trägt. Allerdings ist Nürtingen für seine Heim- und Kampfstärke bekannt. Von daher wird es für die Tabellendritten aus Bad Waldsee mit Sicherheit kein Spaziergang.

Die TG-Volleyballer hoffen derweil, dass Zuspieler Simon Scheerer als Herz des Teams seine Verletzung überwunden hat. Ohnehin ist die kommende Aufgabe sehr schwierig: Die Spielgemeinschaft aus Breisach, Emmendingen und Gündlingen aus dem Badischen ist Tabellenzweiter, dessen Ambitionen für die Meisterschaft und den Aufstieg bekannt sind. Ein echter Qualitätsmesser für die TG. Dieses Match, in dem die Gastgeber eher als Außenseiter an den Start gehen, beginnt am Sonntag (16 Uhr) in der Sporthalle der Bad Waldseer Eugen-Bolz-Schule.