Bad Waldsees Volleyballer stehen vor der Vorentscheidung

In der Volleyball-Regionalliga der Männer bricht mit dem kommenden Spieltag das letzte Drittel der laufenden Saison an. Noch belegen die Spieler der TG Bad Waldsee mit ihrer Trainerin Evi Müllerschön einen optisch zwar akzeptablen, aber dennoch hochgefährlichen siebten Rang. Da in diesem Jahr mit verschärften Abstiegsregelungen zu rechnen ist, weisen sich die Ränge acht bis zehn als direkte Abstiegsplätze aus. Für die TG-Volleyballer geht es also um nichts anderes als den Klassenerhalt.

Nun sieht der Spielplan an diesem Wochenende ein brisantes Aufeinandertreffen zweier alter Bekannter vor. Die Bad Waldseer empfangen am Samstag (19 Uhr/Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule) den Achtplatzierten, die SG MADS Ostalb. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die Spielgemeinschaft aus Aalen, Mutlangen und Dettingen. Zwischen der TG Bad Waldsee und der SG MADS Ostalb liegt in der Tabelle nur ein Punkt, womit die explosive Gemengelage des anstehenden Duells beschrieben ist. Der Verlierer dieses Spiels wird unweigerlich in echte Abstiegsnot geraten, während der Sieger ein klein wenig Luft gewinnt.

Allein schon die Tabellensituation müsste für Müllerschöns Mannschaft also Ansporn und Motivation genug sein, um alles an Kampfkraft und Spielkunst in dieses Match zu werfen. Dies gilt umso mehr, als die kommenden Gegner der Bad Waldseer zu den härteren Brocken der Regionalliga gezählt werden. Eine Art Vorentscheidung steht demnach für die TG an, die hofft, mit der Unterstützung möglichst zahlreicher und lautstarker Fans das bessere Ende für sich zu behalten.

Die Oberliga der Frauen nähert sich ebenfalls der Endphase. Für die TG ist es seit der Trennung von ihrem Trainer nicht unbedingt leichter geworden. Auch die TG-Volleyballerinnen stehen in der Tabelle auf Rang sieben, sie haben allerdings ein sattes Polster von acht Punkten nach unten. Dennoch können auch die Bad Waldseerinnen jeden Punkt gebrauchen. Am Wochenende wird allerdings keiner dazukommen – das Heimspiel der TG gegen den Tabellenzweiten TSV G.A. Stuttgart II ist coronabedingt abgesagt worden.