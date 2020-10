Bad Waldsees Volleyballer sind in Fellbach gefordert

Die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee haben an diesem Wochenende Pause. Als einzige aktive Mannschaft ist die erste Mannschaft der Männer im Einsatz. Die TG-Spieler fahren am Samstag in der Regionalliga zum SV Fellbach II. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr.

Nach dem holprigen Saisonstart in die Regionalliga gilt es für die TG-Spieler, möglichst rasch den Hebel umzulegen. Aus bislang zwei Partien haben die Bad Waldseer nur einen Punkt geholt – bei der 2:3-Heimniederlage gegen den TSV G.A. Stuttgart II. Nach zwei Wochen Pause bietet sich beim SV Fellbach II die nächste Gelegenheit zum ersten Saisonsieg.

Die Fellbacher konnten coronabedingt bisher nur ein Spiel austragen und gewannen gegen die TSG Heidelberg-Rohrbach mit 3:0. Mit Sicherheit wird es also erneut keine einfache Aufgabe für die TG. Überlagert wird der sportliche Aspekt derzeit von der Corona-Situation. Die Spiele der Fellbacher Mannschaften sind bisher in der Mehrzahl ausgefallen und auch die TG Bad Waldsee ist laut Mitteilung „nicht vor kurzfristigen Ausfällen durch Erkältung oder Corona-Kontakten gefeit“. Es könnte also sein, dass die Partie am Samstag doch noch kurzfristig ausfällt oder die TG Spieler ersetzen muss.