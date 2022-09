Bad Waldsees Volleyballer sind aktuell das Sorgenkind

Bad Waldsees Volleyballer erwartet ein sattes Programm. Das aktuelle Sorgenkind – die erste Mannschaft in der Regionalliga – wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis. In zwei Spielen gab es bisher nicht einen Satzgewinn, unübersehbar hat etwas Nervosität in das Team Einzug gehalten. Intensiv arbeitet Trainerin Evi Müllerschön an den Defiziten.

Am Sonntag (16 Uhr/Eugen-Bolz-Halle) soll erstmals in dieser Saison ein Erfolg her. Ganz aussichtslos scheint das Unterfangen nicht zu sein. FT 1844 Freiburg II war in der vergangenen Saison durchaus abstiegsgefährdet, hat aber auf den letzten Drücker den Klassenerhalt geschafft. Aktuell liegen die Badener mit einem verlorenen Heimspiel einen Rang vor der TG. Die Bad Waldseer werden zu Hause Kampfgeist und bedingungslosen Willen zeigen müssen, um die Prüfung erfolgreich zu meistern.

Wesentlich erfolgreicher in die neue Spielzeit sind Bad Waldsees Volleyballerinnen gekommen. Ein stark erkämpfter, letztlich überlegen geführter Erfolg gegen den SSV Ulm 1846 steht für die TG bislang in der Oberliga zu Buche. Am Sonntag (12 Uhr) geht es für Bad Waldsee zum TV Rottenburg. Die Gastgeber haben am ersten Spieltag sehr deutlich beim TSV G.A. Stuttgart II gewonnen und müssen daher als sehr starker Gegner eingeschätzt werden. Für die TG wird eine solide Leistung vonnöten sein, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Der Oberliga-Aufsteiger SV Horgenzell gibt sein Saisondebüt. Die Volleyballerinnen empfangen am Samstag (19 Uhr) die TG Nürtingen.