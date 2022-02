Bad Waldsees Volleyballer setzen sich ein bisschen ab

Nach dem überaus hart erkämpften 3:2 (26:24, 25:16, 18:25, 20:25, 15:6) beim Tabellensechsten VfL Sindelfingen hat die TG Bad Waldsee nunmehr fünf Punkte zwischen sich und die Abstiegszone der Volleyball-Regionalliga gebracht. Es war das letzte Häuflein an TG-Spielern, von denen jeder an und über die Leistungsgrenze gehen musste, um diese Partie erfolgreich zu gestalten.

Unter denkbar ungünstigen Vorzeichen war die Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön nach Sindelfingen gefahren. Der krankheitsbedingte Ausfall einer ganzen Reihe von Spielern – dazu war Kapitän und Hauptangreifer Pirmin Dewor nicht im Vollbesitz seiner Kräfte – ließ Böses ahnen. Zusätzlich musste Müllerschön die komplette Defensive umbauen und dabei Spieler in der Annahme einsetzen, die derartiges üblicherweise nicht zu erledigen haben.

Mit Dietrich Penner als Zuspieler startete die TG in ein von Beginn an heiß umkämpftes Match. Frühzeitig lagen die Gastgeber mit drei Punkten vorn und hielten durch ihr geradliniges Spiel den Abstand zur TG. Diese wiederum sah sich aufgrund des gegnerischen Vorsprungs gezwungen, im Aufschlagbereich hohes Risiko zu gehen – daraus resultierten zahlreiche Aufschlagfehler. Beim Stand von 19:22 schien der erste Durchgang eine Beute des VfL zu werden, doch der an diesem Tag auffällige Bad Waldseer Kampfgeist führte nicht zuletzt durch eine erfolgreiche Aufschlagserie von Marc Moosherr zum so nicht erwarteten Stand von 22:22. Beherzte Außenangriffe von Andreas Beck brachten den VfL in Verlegenheit, der zwar zwei Satzbälle der Oberschwaben abwehrte, dann aber wider Erwarten den Satz mit 24:26 verlor.

Wie befreit spielten die Bad Waldseer danach auf. Das Team schien zu spüren, das an diesem Tag alles möglich sein könnte. Mit ungebrochenem Einsatz und nie nachlassendem Druck spielte sich die TG durch den zweiten Satz. Wenige Chancen erhielten dabei die Gegner, die dennoch der TG-Truppe alles an körperlicher Kraft und psychischer Stabilität abverlangten. Das Satzergebnis von 25:16 fiel dementsprechend deutlich aus.

„Jetzt hätte ich mir eine Reihe unverbrauchter frischer Spieler gewünscht, die ich aber an diesem Tag nicht habe“, sagte Müllerschön über ihre Stimmung nach den zwei gewonnenen Sätzen. Und sie sollte Recht behalten. Der Substanzverlust aus den hart umkämpften ersten beiden Durchgängen war spürbar und nachhaltig. Der bis dahin vorbildlich arbeitende Block in der Mitte des Netzes klappte nun nicht mehr, auch die Konzentration konnte in den anderen Mannschaftsteilen nicht mehr aufrechterhalten werden. Ohne in wesentliche Gefahr zu laufen, gewann der VfL Satz drei mit 25:18.

Der vierte Durchgang sah eine schon etwas erholte Mannschaft der TG, die immer mehr dagegenhielt, ohne allerdings das bessere Ende für sich zu behalten. Zu allem Übel machte sich bei Marc Moosherr ein Verletzung bemerkbar – Moosherr hatte dem Match sehr deutlich seinen Stempel aufgedrückt.

Dennoch kippte die Partie zugunsten der Gäste. Auch die Sindelfinger mussten den vorangegangenen Kraftanstrengungen Tribut zollen. Mit Macht startete die TG in den Tiebreak. Allein sechs Aufschläge von Simon Scheerer brachten gehörig Verwirrung in die Reihen der Gastgeber und der TG einen komfortablen 6:0-Vorsprung. Beim Stand von 8:2 wurden ein letztes Mal die Seiten gewechselt. Jetzt waren es Diagonalangreifer Axel Bloching und Außenangreifer Christian Scholze, die Punkt um Punkt erzwangen und die TG Bad Waldsee zum 15:6 und damit zum Sieg führten.

Für die TG war es ein Sieg des Willens, zudem auch ein Sieg über sich selbst. Das vermeintlich letzte Aufgebot hatte es geschafft. Noch stehen für Bad Waldsee in dieser Saison vier schwere Spiele an. Doch auf der Leistung in Sindelfingen kann getrost aufgebaut werden. Auch kommt das kommende spielfreie Wochenende fast wie gewünscht, damit sich die kranken Spieler auskurieren können.