Bad Waldsees Volleyballer liefern Hochspannung am Neckar

Ein Regionalligaspiel, wie man es nicht alle Tage erlebt. Ein Match, von dem man noch lange reden wird. Die Volleyballer der TG Bad Waldsee haben bei der SG Heidelberg nach einer nervlichen Zerreißprobe und abgewehrten Matchbällen mit 3:2 (20:25, 25:19, 21:25, 25:21, 20:18) gewonnen. Der Sieg der TG war sicher nicht unverdient, wurde aber von Trainerin Evi Müllerschön auch als glücklich bezeichnet.

Im Zuspiel begann die TG mit Dima Penner, auf der Diagonalen mit Pirmin Dewor, als Außenangreifer liefen Kirill Penner und Jakob Büker auf, den Mittelblock besorgten Marc Moosherr und Ralf Sauerbrey. Robin Cronau ergänzte das Team als Libero. Von Beginn an lag allerdings Heidelberg in Front und holte sich den ersten Satz auch mit 25:20.

Die TG war damit gewarnt. Es brauchte die gesamte Spielkunst, gepaart mit solider Mentalität und nie endender Kampfkraft, um zu bestehen. Die Bad Waldseer beherzigten im zweiten Durchgang diese Lehre, brachten in Andreas Beck einen neuen Außenangreifer und hielten mit Macht dagegen. Dennoch ging es lange Zeit eng hin und her, bis schließlich nach einer Waldseer Auszeit beim Stand von 19:18 das Match zugunsten der Oberschwaben kippte (25:19).

So ging es im dritten Satz allerdings nicht weiter. Jetzt diktierten wieder die Platzherren das Geschehen, lediglich zur Satzmitte glich die TG aus und ging kurzzeitig in Führung. Der Höhenflug endete jedoch abrupt, nach dem 25:21 für Heidelberg stand es in Sätzen 2:1 für die SG.

Bad Waldsee stand mit dem Rücken zur Wand. Als Zuspieler brachte Müllerschön jetzt Simon Scheerer. Den schnellen Rückstand holte die TG rasch auf. Bis zum 19:19 blieb es wieder ein enger Durchgang, dann waren es die mental stärkeren TG-Spieler, die mit vier Punkten die Nase vorne hatten.

Im Tiebreak hatten sich die Gastgeber einiges vorgenommen und gingen konzentriert und zielorientiert zu Werke. Mit vier Punkten führten sie und steuerten dem Sieg entgegen. Die TG kam aber Punkt für Punkt heran. Wie gewaltig der Druck bei den Heidelbergern war, verdeutlichte eine unnötige Gelbe Karte beim Stand von 8:6. Von diesem Zeitpunkt ab wogte das Spielgeschehen hin und her. Beim Stand von 12:14 nahm Müllerschön ihre zweite Auszeit, um ihr Team auf die zwei Matchbälle des Gegners vorzubereiten. Das gelang ihr – die TG glich aus.

Dann allerdings unterlief den Bad Waldseern ein Aufstellungsfehler, der dem Gastgeber den dritten Matchball einbrachte. Auch diesen wehrte die TG ab und drehte in der Folge den Spieß um. Beim Stand von 16:15 lag die TG erstmals in diesem Tiebreak in Front. Doch auch Heidelberg wehrte drei Matchbälle ab, ehe Bad Waldsee doch das glücklichere Ende für sich hatte (20:18). Bei aller verständlichen Freude behielt Evi Müllerschön ihren kühlen Kopf und analysierte selbstkritisch: „Mit den Aufschlägen bin ich gar nicht zufrieden. Gefallen hat mir die Abwehrarbeit unseres Liberos Robin Cronau, die Blocks von Marc Moosherr und Andreas Beck, wie auch die Angriffe von Pirmin Dewor“, meinte die TG-Trainerin. „Die Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen kann noch besser werden. Doch wir sind da auf einem guten Weg.“