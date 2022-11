Bad Waldsees Volleyballer lassen Punkte liegen

Die Volleyballer der TG Bad Waldsee haben in der Regionalliga eine durchaus vermeidbare Niederlage kassiert. Nach dem 2:3 (25:21, 25:19, 21:25, 21:25, 14:16) nach 2:0-Führung beim TSV Ellwangen rutscht die TG Bad Waldsee in der Tabelle der Regionalliga zwei Ränge zurück und ist nun wieder Vierter. Im Allgemeinen gilt eine Niederlage als etwas, das man im Sport einfach abhaken sollte. Die Art und Weise jedoch, wie das knappe Ergebnis in Ellwangen zustande kam, gibt Anlass zum Nachdenken.

TG-Trainerin Evi Müllerschön ist erfahren genug, um bereits nach Spielende die entscheidenden Aspekte zu benennen. Zum einen sah sie das gegnerische Blockverhalten als clever an, zum anderen mangelte es ihrer Meinung nach im Bad Waldseer Spiel an Variabilität. Auch war es den Gastgebern immer wieder gelungen, aus der engagierten Abwehr heraus erfolgreiche Angriffe aufzubauen, gegen die die TG-Defensive öfter auf verlorenem Posten stand.

Dabei hatte es verheißungsvoll begonnen. Immerhin gestaltete die TG zwei Sätze mit klarem Ausgang zu ihren Gunsten. Die Frage bei der Trainerin tauchte auf, ob diese beiden Durchgänge nicht zu einfach gelaufen waren. Als es dann im dritten Satz plötzlich eng wurde, vergaßen die Bad Waldseer zu spielen und versuchten sich mittels Kampf durchzubeißen. Der an und für sich lobenswerte Kampfgeist führte allerdings zu Verkrampfungen und Verbissenheit. Jetzt ließen die Gastgeber die Bad Waldseer laufen, bespielten die sich ergebenen Lücken und stürzten auf diese Weise die TG von einer Verlegenheit in die nächste.

Erschwerend kam die in diesem Spiel fehlende Chancenverwertung der Außenangriffe hinzu. So blieb Marc Moosherr in der Netzmitte als einziger durchgehender Punktesammler. Er war es auch, den die Ellwanger am Ende zum wertvollsten Spieler der TG auserwählt hatten. Im Laufe der Sätze drei und vier erwies sich dieser Mangel im Spiel der TG als entscheidend. Der vermeidbare und ungeliebte Tiebreak verlief ausgeglichen. Hart wurde um jeden Punkt gerungen. Dann allerdings ereilte Bad Waldsee sein Schicksal durch die Verletzung des Zuspielers Simon Scheerer, der durch gegnerischen Übertritt umknickte und nicht mehr weiterspielen konnte. Diese Szene geschah in der Endphase des fünften Satzes, was die TG in grausamer sportlicher Logik in den Untergang führte.

Für Zuschauer und Trainerin blieb die Frage, was ab dem dritten Satz in den Reihen der TG kollektiv geschehen war. Das unsportliche Verhalten eines Teils des Ellwanger Publikums trug dazu bei, dass Bad Waldsee den Abend in Ellwangen als gebraucht verbuchen musste.