Bad Waldsees Volleyballer kassieren vermeidbare Niederlage

Das haben sich die Verantwortlichen der TG Bad Waldsee anders vorgestellt. Statt sich über mögliche Siege zu freuen, herrschte bei den Volleyballern in der Regionalliga sowie bei den Spielerinnen in der Oberliga Enttäuschung.

Regionalliga: SG MADS Ostalb – TG Bad Waldsee 3:2 (25:23, 24:26, 21:25, 25:21, 15:13). – Es gibt aus TG-Sicht nichts zu beschönigen. Die Niederlage auf der Ostalb war zumindest so vermeidbar wie verdient. Es gelang den Oberschwaben nicht, das zweifellos vorhandene Momentum nach dem dritten Satz für sich zu nutzen.

Locker hatten die Bad Waldseer den knappen Verlust des ersten Durchgangs weggesteckt und ihrerseits einen soliden und sicheren dritten Satz verdient nach Hause gebracht. Im vierten Satz brachen die Gäste aber kollektiv ein. Bei der SG tat sich dabei Jürgen Anciferov als höchst wirkungsvoller Spieler über die Seite und in Rückraumangriffen hervor. Er wurde von den TG-Spielern auch als wertvollster Spieler auserkoren.

Reihenweise fehlerhafte Aufschläge – Trainerin Evi Müllerschön zählte 19 – ermöglichten dem Gastgeber geschenkte Punkte, wie die Trainerin ernüchtert feststellte. Fehlte es an Konzentration im zweiten Teil des Spiels, wurde beim Stand von 2:1 der Gegner zu leicht genommen? Jedenfalls zeigte sich das Bad Waldseer Team ungeordnet und unkonzentriert, womit die bisher wirkungsvollen Waffen stumpf blieben. Besonders fehlten die sonst so wirkungsvollen Diagonalangriffe. Darüber hinaus beklagte Müllerschön in manchen Phasen mangelnden Einsatzwillen ihrer Spieler. Sie wird diese Aspekte im Training deutlich ansprechen und daran arbeiten.

Ein Blick auf die Satzergebnisse zeigt, dass nach nahezu zwei Stunden das Gewinnerteam gerade mal zwei Punkte mehr gemacht hatte als Bad Waldsee. Umso mehr schmerzen die leichtfertig verschenkten Punkte. Das kommende Match gegen den hoch gewetteten Tabellenzweiten VfL Sindelfingen in eigener Halle wird der TG unendlich mehr an Spielstärke und Einstellung abverlangen. Zumindest war bei den Volleyballern auch nach der bitteren 2:3-Niederlage die Vorfreude auf das kommende Spiel zu spüren.

TG: Bloching, Dewor, Eisele, Gronau, Lehle, Moosherr, D. Penner, K. Penner, Romstedt, Sauerbrey, Scheerer.

Frauen-Oberliga: TSG Reutlingen – TG Bad Waldsee 3:1 (33:35, 25:22, 25:23, 25:10). – Sehr ausgeglichen begann dieses Match. Der überaus lange erste Satz zeugte von der zunächst ausgeglichenen Spielstärke, gepaart mit Nervenstärke und Durchhaltewillen auf beiden Seiten des Netzes. Der Gewinn dieses Marathonsatzes bedurfte einer geschlossenen Mannschaftsleistung unter solider Führung des TG-Trainers Akupi.

Im zweiten Durchgang glänzte Bad Waldsee zunächst durch druckvolle Aufschläge und stabile Abwehr- und Blockarbeit. Zum Leidwesen des Trainers schlichen sich jedoch nach und nach unnötige Fehler ein, die die Gastgeberinnen zusehends in Vorteil brachten. Bei mehr Konsequenz hätte die TG diesen Satz durchaus erfolgreich gestalten können. Stattdessen fand Reutlingen seinen Rhythmus und seine Angriffshärte, was zum Satzerfolg reichte.

Dieser Ablauf wiederholte sich in Satz drei. Zwar konnten die TG-Spielerinnen über einige Phasen der Auseinandersetzung ihre Angriffe druckvoll und geordnet gestalten, letztlich scheiterten sie jedoch an der mangelhaften Konstanz ihres Spiels. Im Schlusssatz schien es, als hätten die Bad Waldseerinnen das Spiel bereits abgehakt. Jedenfalls konnten sie dem Druck der TSG nahezu nichts mehr entgegensetzen. So gesehen muss auch dieses Spiel aus Bad Waldseer Sicht als verdient verloren abgehakt werden.

TG: Weber, Real, Wagner, Graf, Bosch, Baer, Röttger, Bertsch.