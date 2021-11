Bad Waldsees Volleyballer haben die Chance zur Wiedergutmachung

Die Volleyballteams der TG Bad Waldsee können die unglücklichen Niederlagen vom vergangenen Spieltag wieder wettmachen. Sowohl die Frauen in der Oberliga (Sa., 15.30 Uhr) als auch die TG-Männer in der Regionalliga (Sa., 19 Uhr) haben allerdings schwere Heimspiele in der Eugen-Bolz-Halle gegen den jeweiligen Tabellenzweiten.

Regionalliga: TG Bad Waldsee – VfL Sindelfingen. – Bad Waldsee ist am Samstagabend ganz sicher nicht der Favorit. Zu souverän startete der VfL Sindelfingen in die Saison. Der VfL fuhr zu Beginn teils deutliche Siege ein, stolperte dann aber beim Tabellendritten Breisach. Banale Bilanz: Auch Sindelfingen ist schlagbar. Diese Erkenntnis müssen sich die Spieler von TG-Trainerin Evi Müllerschön einverleiben und mit Macht gegen die Favoriten dagegenhalten. Es gilt für Bad Waldsee zudem, die ärgerlichen Aufschlagfehler abzustellen. Die rätselhafte Angriffsschwäche, die bis zum unglücklichen Spiel auf der Ostalb zu den Glanzpunkten der Mannschaft gehörte, muss ebenfalls beendet werden.

Frauen-Oberliga: TG Bad Waldsee – MTV Ludwigsburg. – Ludwigsburg ist mit vier Siegen aus fünf Begegnungen gestartet. Der Bad Waldseer Mannschaft von Trainer Akupi ist damit die Ausgangsstellung klar. Ganz sicher wird es ein überaus schweres Spiel sein, bei dem das gesamte Können von Team und Trainer vonnöten sein werden. Die TG wird Konstanz in der Abwehr und im Angriff benötigen, um gegen den MTV eine Chance zu haben.