Bad Waldsees Volleyballer feiern den ersten Sieg

Nach einem missglückten Start in die neue Regionalliga-Saison haben sich die Volleyballer der TG Bad Waldsee nun den ersten Sieg geholt. Nach zwei Niederlagen zum Beginn der neuen Spielzeit gewann die TG beim SV Fellbach II mit 3:1 (31:29, 23:25, 25:19, 25:22).

Wird gespielt? Wird nicht gespielt? Unter welchen Bedingungen kann gespielt werden? Das sind zurzeit die Fragen, die auch die Bad Waldseer Volleyballer im normalen Trainingsbetrieb fast mehr beschäftigen als taktische oder spielerische Überlegungen. Immerhin: In Fellbach wurde am Wochenende gespielt – wie übrigens in allen vier anderen Regionalliga-Hallen auch.

Die Tabellensicht nach zwei Spieltagen sah vor der Partie so aus, dass beim SV Fellbach ein Spiel verschoben worden war, beim anderen hatte der SVF drei Punkte geholt. Dagegen hatte Bad Waldsee nach zwei Spielen nur einen Punkt. Für Trainerin Evi Müllerschön war es deshalb vor dem Spiel laut eigener Aussage die größte Unbekannte, wie ihre Mannschaft die vergangenen beiden Spiele verkraftet und verarbeitet hatte und mit welcher Einstellung sie in das Spiel gehen würde.

Den Krimi, der sich vom ersten Satz an zwischen beiden Mannschaften abspielte, konnte niemand erahnen. Die TG führte relativ schnell mit 4:0, fast genauso schnell glich Fellbach aber zum 8:8 aus. Über die Zwischenstände 15:15 und 19:19 ging es in spannenden und spektakulären Ballwechseln bis zum 23:22 für Waldsee. Beim 24:25 hatte Fellbach den ersten Satzball. Beim Stand von 26:25 für Waldsee nahm Fellbach eine Auszeit. Die fruchtete, es stand 27:27. Nach dem 29:29 erkämpften sich die Waldseer den Satzball zum 30:29 und verwandelten diesen zum umjubelten 31:29-Satzgewinn.

Auch im zweiten Satz stand es wieder – diesmal nach einem besseren Start für Fellbach – 8:8. Nach zum Teil langen und intensiven Ballwechseln stand es schließlich ebenfalls wieder 23:23. Mit 25:23 gewannen dieses Mal die Fellbacher den Durchgang. Bis zum 13:13 verlief auch der dritte Satz völlig ausgeglichen. Mit 25:19 wurde der dritte Satz dann aber von der TG klar gewonnen.

Nichts für schwache Nerven war der vierte Satz. Immer leicht in Führung liegend, sahen sich die Waldseer plötzlich beim 17:18 wieder einen Punkt hinten. In der Auszeit muss Trainerin Evi Müllerschön wohl die richtigen Worte und die richtigen Maßnahmen getroffen haben. Drei Punkte später stand es 20:18 für die Gäste aus Oberschwaben. Diese Führung baute die TG noch aus und gewann den vierten Satz mit 25:22 und damit die Partie mit 3:1.

Auf Waldseer Seite waren es vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit sowie die Kampf- und Willensstärke, die die Oberschwaben endgültig auf der Siegerseite brachten. Zufrieden mit der Gesamtleistung sagte Evi Müllerschön: „Schon im ersten Satz war wieder die notwendige Energie- und Mannschaftsleistung zu spüren. Schön, dass das zuerst mit dem 31:29 und dann mit dem 3:1-Gesamtgewinn auch belohnt wurde.“