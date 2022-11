Bad Waldsees Volleyballer erobern Platz zwei

Nach 135 Minuten intensiven Volleyballs hat die TG Bad Waldsee in der Regionalliga mit 3:1 (17:25, 25:18, 25:23, 25:20) gegen den USC Konstanz gewonnen und zum dritten Mal in Folge die Oberhand behalten. Zwei nahezu gleichwertige Teams standen sich am Samstagabend in der Eugen-Bolz-Halle gegenüber. Es mag nicht immer die ganz feine Volleyballkost gewesen sein, die den Fans da verabreicht wurde. Die Bad Waldseer Abwehrleistung, allen voran der überragende Libero Robin Cronau, begeisterten jedoch das Publikum.

Spannung und Diskussionen mit den Schiedsrichtern

Spannend verlief das Spiel allemal, womit die Zuschauer auf ihre Kosten kamen, die andererseits aber auch immer wieder Diskussionen mit den Schiedsrichtern erlebten. Für die Bad Waldseer sorgten diese Diskussionen im ersten Satz für eine Rote Karte und einen Punktverlust. Weil die TG schwach startete, lag sie schnell mit acht Punkten zurück. Diesen Rückstand holte Bad Waldsee nicht mehr auf, vor allem, weil die sonst erfolgreichen diagonalen Angriffe ausblieben. Die gab es erst, als Kapitän Pirmin Dewor eingewechselt wurde. Gegen den Powervolleyball des USC fanden die Bad Waldseer zunächst keine Mittel – der erste Durchgang ging verdient und deutlich mit 25:17 an Konstanz.

Wenig hätte man nach diesem Satz auf die Gastgeber gewettet. Diese straften jedoch in der Folge die dunkelsten Pessimisten Lügen. Das Match setzte sich zunächst mit einer Serie vergebener Aufschläge auf beiden Seiten fort. Wenig Spielfluss kam zustande, das Spiel zeigte alles, nur kein Regionalliganiveau. Die Gastgeber kamen jedoch mit einem größeren Vorsprung aus dieser desolaten Phase. Der USC zeigte nun auffällige Schwächen in Aufschlag und Blockverhalten. Bad Waldsee dagegen hatte sein Aufbauspiel klar verbessert, nicht nur wegen des soliden Zuspielers Simon Scheerer, sondern auch aufgrund der Unterstützung des Liberos Robin Cronau. Der kleine Spieler machte das Beste aus seinem Defizit, kratzte einen Ball nach dem anderen vom Boden und hechtete aussichtslosen Bällen hinterher, um sie zu retten. Darüber hinaus überzeugte er durch kluges und effizientes Zuspiel, wenn Scheerer in Abwehrsituationen aus dem Spiel genommen war. Der 25:18-Erfolg sorgte für zaghafte Hoffnung bei den TG-Fans.

Beide Teams verspielen Vorsprünge

Waren die ersten beiden Sätze gekennzeichnet von der Dominanz eines der beiden Teams, stand nun eine ganz andere Spielphase an. Ein Kampf um jeden Punkt zweier gleichwertiger Mannschaften, die ihre Stärken noch steigerten. Eine spannende Endphase schloss sich an Phasen an, in denen eine Mannschaft deutlich vorne lag, um den Vorsprung wieder abzugeben. Am Ende siegte die TG auch ein wenig glücklich mit 25:23 – durch bessere Nerven und geschicktere Risikodosierung.

Zu Beginn des vierten Satzes schienen die Gäste vorzeitig zu resignieren und lagen rasch deutlich zurück. Ihre Auszeiten trugen jedoch Früchte und kurzzeitig verlief das Spiel wieder ausgeglichen. Dann aber zogen die Bad Waldseer alle Register. In der Defensive wurde aufopferungsvoll gearbeitet, in der Mitte brachte Marc Moosherr seine Erfahrung zum Tragen. Sei es durch auffällige Netzaktionen oder bei der Führung seiner Mannschaftskameraden. Auch die Außenspieler Andreas Beck und der wieder aktivierte Lukas Romer setzten sich erfolgreich in Szene. Christian Romstedt trug durch Blocks zum geschlossenen Eindruck der TG bei. Der Erfolg nach einem harten und kräftezehrenden Match war verdient. Wie recht hatte doch Trainerin Müllerschön, als sie vor dem Spiel „alles als offen“ bezeichnete.

Am Freitag spielt Bad Waldsee im Verbandspokal beim VfB Friedrichshafen IV/TSV Fischbach/SG Ailingen aus der Landesliga. Sollte dem favorisierten Regionalligisten ein Sieg gelingen, gäbe es ein Pokalduell gegen den Zweitligisten TV Rottenburg.