Bad Waldsees Volleyballer empfangen den Tabellenzweiten

Kurzfristig wurde das Nachholspiel zwischen der TG Bad Waldsee und dem SV Fellbach II für Sonntag (15 Uhr, Eugen-Bolz-Halle) angesetzt. Fellbach ist in der Regionalliga in akuter Abstiegsnot.

Endgültig angebrochen sind für die Spitzenteams der TG Bad Waldsee die Wochen der Entscheidung. Beide Volleyballmannschaften der TG kämpfen – mit unterschiedlichen Vorzeichen – nach wie vor um den Klassenerhalt in ihren Ligen.

Regionalliga: TG Bad Waldsee – SG BEG United (Sa., 19 Uhr, Eugen-Bolz-Halle). – Aktuell steht die Spielgemeinschaft aus Breisach und Emmendingen auf dem starken zweiten Platz, der sie noch auf eine mögliche Aufstiegsrelegation in die Dritte Liga hoffen lässt. Da der Abstand zum Drittplatzierten TSV G.A. Stuttgart II nur ein Punkt beträgt, benötigt die SG jeden Punkt und hat in Bad Waldsee nichts zu verschenken.

Das gilt in gleicher Weise aber auch für die Gastgeber um Trainerin Evi Müllerschön. Um den Abstand nach unten möglichst stabil zu halten, ist auch Bad Waldsee auf jeden Punkt angewiesen. Die Vorzeichen für das anstehende Kräftemessen stehen also auf Kampf um jeden Ball. Freilich erscheinen die Rollen einseitig verteilt. Die Gäste kommen als klarer Favorit.

Frauen-Oberliga: TG Nürtingen – TG Bad Waldsee (Sa., 19 Uhr). – Die Tabellenlage der Bad Waldseer Volleyballerinnen in der Oberliga stellt sich dagegen erfreulich dar, denn die Mannschaft konnte inzwischen den Abstand zur gefährlichen Zone auf neun Punkte ausbauen. Grund dafür ist der etwas überraschende 3:0 (25:23, 25:22, 28:26)-Heimsieg im Nachholspiel gegen den TSV G.A. Stuttgart II. In diesem äußerst umkämpften Match nahm Bad Waldsee am Mittwoch Revanche für die 2:3-Niederlage im Hinspiel.

Der tabellarische Abstand zum kommenden Gegner wird sich allerdings nach dem nächsten Spiel auf jeden Fall ändern. Die TG Nürtingen liegt in der Tabelle direkt hinter den Bad Waldseerinnen. Die TG-Spielerinnen erwartet also ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Sollte Bad Waldsee diese Partie gewinnen, wären die drängendsten Sorgen erst einmal beiseitegelegt.