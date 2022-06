Bad Waldsees großes Bürgerfest wird teurer, das Programm aber lohnt sich

Nachtwächter unterwegs: Einen wichtigen Beitrag für Sicherheit und das Einhalten der Nachtruhe in mittelalterlichen Städten leisteten die Nachtwächter. Mit kräftiger Stimme verkündeten sie die Uhrzeit und ahndeten Verstöße gegen die städtischen Regeln. So auch in Waldsee. Beim Bürgerfest soll diese Tradition zumindest in Anklängen wieder aufleben. Die beiden Bad Waldseer Kulturgewächse Hans Ehinger und Barny Bitterwolf schlüpfen am Freitag- und Samstagabend in ihr Nachtwächtergewand und bieten ein kleines Musik- und Wortprogramm. Dabei kommen historische oberschwäbische Instrumente zum Einsatz. Den Stadtoberen sollen laut Ankündigung die Leviten gelesen werden und das geneigte Publikum wird zum Mitsingen und -musizieren animiert. Start dieser kleinen Aktion ist jeweils auf dem Rathausplatz: Am Freitag, 1. Juli, um 21.30 Uhr und am Samstag, 2. Juli, gegen 20.30 Uhr als Abschluss der Blasmusikkonzerte auf der Rathausbühne. (sz)