Bad Waldsees Ehrenbürger Rudolf Forcher feiert seinen 80. Geburtstag

Rudolf Forcher, Altbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Bad Waldsee, hat am vergangenen Freitag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Matthias Henne überbrachte gemeinsam mit städtischen Mitarbeitern Glückwünsche und Präsente, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Bürgermeister mit nur 25 Jahren

Rudolf Forcher wurde 1941 im böhmischen Budweis geboren. Seine Eltern mussten damals mit ihm flüchten. Eine neue Heimat fand die Familie in Ellwangen.

Forcher wurde laut Stadt 1967 mit gerade einmal 25 Jahren Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Lautlingen auf der Schwäbischen Alb, die heute zu Albstadt gehört. 1972 kandidierte er in Bad Waldsee als Bürgermeister und wurde gewählt – insgesamt vier Mal.

Rudolf Forcher war somit 32 Jahre Bürgermeister von Bad Waldsee. „Sie haben Bad Waldsee maßgeblich geprägt und waren für den Ausbau des für Bad Waldsee sehr wichtigen Kurwesens verantwortlich“, sagte Bürgermeister Matthias Henne. „Sie haben Bad Waldsee weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht.“

Forcher ist aufgrund seines jahrzehntelangen Einsatzes für das Gemein- und Kurwesen Träger des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse. Viele Jahre lang war er in Führungspositionen der Heilbäderverbände auf Landes- und Bundesebene aktiv. Zudem war er Vorsitzender des Hochschulrats der Dualen Hochschule in Ravensburg und engagierte sich im Aufsichtsrat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Viele Gratulanten, einzigartige Geschenke

Als Geschenk hatte Matthias Henne eine eigens angefertigte Sitzbank, hergestellt von einem örtlichen Schreiner, mit Holz aus dem Stadtwald im Gepäck. Zu seinem Ehrentag bekam Rudolf Forcher besonders viel Besuch. Viele Freunde und Weggefährten gratulierten persönlich, am Telefon, per E-Mail oder musikalisch – wie die „Waldseer Haderlumpen“, eine kleine Abordnung der Stadtkapelle, geleitet vom Vorsitzenden der Stadtkapelle, Franz Gapp. Unterstützt wurden die „Haderlumpen“ von Mittelurbachs Ortsvorsteher Franz Spehn, der Akkordeon spielte. Weil Rudolf Forcher in Mittelurbach wohnt, gratulierte auch Ortsvorsteher Spehn im Namen der Ortschaft mit einem Geschenkkorb.

Außerdem gratulierten der ehemalige Bürgermeister der Partnerstadt Bad Elster, Christoph Flämig, mit seiner Frau und der Geschäftsführer des Heilbäderverbands Baden-Württemberg, Arne Mellert, und dessen Präsident Fritz Link.

Am Abend wurde es dann erneut musikalisch: Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waldsee spielte ein Ständchen. Zudem überraschte der Musikverein Reute-Gaisbeuren den Jubilar. Die Musikanten spielten ein halbstündiges Geburtstagskonzert.

Am kommenden Wochenende möchte Rudolf Forcher seinen Geburtstag dann ausgiebig mit seiner Familie feiern.