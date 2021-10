Bad Waldsees Bürgermeister lädt zu Stadtspaziergang ein

Bürgermeister Matthias Henne will‘s wissen – wo es Fragen zu städtischen Themen gibt. Er will hinhören, zuhören und in einen offenen Dialog treten, teilt die Stadtverwaltung in einem Presseschreiben mit. Deshalb lädt er unter dem Titel „HenneHörtHin #bewegterAustausch“ Samstag, 23. Oktober, um 10 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Stadtspaziergang ein.

Geplant ist ein Rundgang durch die Stadt, bei dem der Bürgermeister nach Angaben der Stadt aktuelle innerstädtische Projekte mit den Teilnehmenden besucht und diese Projekte vor Ort bespricht. „Er wird aber auch auf weitere Projekte und Anliegen der Teilnehmer während des Gesprächs eingehen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Egal, ob es sich dabei um Fragen zum Bleiche-Parkplatz, zum Verwaltungsanbau, zur Sanierung des ehemaligen Finanzamtsgebäudes, zur Stadthalle, zu den Schulen, zu den Kindergärten oder zu sonstigen Themen dreht.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist vor dem Rathaus.