Bad Waldsees Bürgermeister Matthias Henne spricht über seine ersten Tage im Amt

Seit gut einer Woche ist Matthias Henne nun als Bürgermeister in Bad Waldsee tätig. Seine ersten Arbeitstage hätte er sich sicherlich anders vorgestellt, doch die Corona-Krise fordert den 37-Jährigen als Krisenmanager. Im SZ-Interview mit Wolfgang Heyer spricht der ehemalige Bürgermeister von Zwiefalten über seine ersten Arbeitstage, Kurzarbeit in der Stadtverwaltung, den Bad Waldseer Immobilienmarkt und den Löhleweg.

Herr Henne, Wie haben Sie Ihre ersten Arbeitstage als Bad Waldseer Bürgermeister in Zeiten von Corona erlebt?

Am Montag bin ich mit meiner blauen Kiste ins Bürgermeisterzimmer gekommen, habe sie abgestellt und die Arbeit des Krisenstabs kennengelernt. Wegen Corona blieb nicht viel Zeit mental anzukommen. Die ersten Tage habe ich mit spannenden und positiven Eindrücken beendet. Auch, weil die kompetenten Mitarbeiter des Corona-Krisenmanagements richtig gute Arbeit leisten und ich in ein funktionierendes Team gekommen bin.

Haben Sie sich an Ihrem neuen Arbeitsplatz am großen Schreibtisch im Bürgermeisterzimmer schon eingerichtet?

Die blaue Kiste hatte ich am dritten Tag noch immer nicht ausgepackt. Dafür wurden auf dem Schreibtisch die technischen Voraussetzungen für die Videokonferenzen geschaffen. Als nächstes habe ich versucht, die mehr als 200 E-Mails in den Griff zu bekommen.

Sie sind bei der Bürgermeisterwahl mit einem eindeutigen Ergebnis von 80,8 Prozent und damit viel Zuspruch ins Amt gewählt worden. Wie haben Sie die darauffolgenden Tagen verbracht?

Nach der Wahl habe ich die Zeit mit Arbeit in Zwiefalten verbracht und die Bürgermeisterwahl organisiert, die dann aufgrund von Corona abgesagt werden musste. Auf unbestimmte Zeit bleibt die Position dort unbesetzt.

Der Wahlkampf war anstrengend. Blieb keine Zeit zum Ausruhen?

Ich war mit meiner Familie mal drei Tage im Center Parcs in Leutkirch. Mehr Zeit blieb nicht, schließlich war ich auch in den Prozess um die Wahl der Ersten Beigeordneten involviert. Mein nächster Urlaub ist für Ende August geplant. Wir wollen nach Italien ans Meer. Mal schauen, ob das etwas wird.

Seit der Wahl am 26. Januar hat sich das Leben drastisch verändert. Wie gehen Sie persönlich mit der Corona-Krise um?

Der Alltag mit Kindern ist anstrengender geworden. Aber wir sind in der glücklichen Situation, einen Garten zu haben und Sparziergänge im nahegelegenen Wald machen zu können. Dass keine Besuche bei den Großeltern möglich sind, ist mit Tränen in den Augen verbunden. Wie ich die Corona-Zeit erlebe? Mit Zurückhaltung, Distanz und im engsten Familienkreis.

Überall müssen Firmen-Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wie ist das eigentlich bei Mitarbeitern der Stadt Bad Waldsee?

Bezogen auf die Kernverwaltung ist diesbezüglich noch nichts geplant.

Und was machen Mitarbeiter, die derzeit wenig zu erledigen haben?

Die Kommunen unterstützen derzeit das Kreisgesundheitsamt und helfen bei der Kontaktermittlung von Corona-Infizierten mit. Erzieherinnen sind beispielsweise in der Ermittlungsgruppe tätig. Das ist eine Telefoneinheit, die vom ehemaligen Bürgerbüro aus arbeitet. Außerdem helfen drei weitere Mitarbeiter im Gemeindevollzugsdienst mit. Das dient auch als interne Corona-Vorsichtsmaßnahme. Die drei ausgebildeten Mitarbeiter gehen jeweils mit einem Helfer auf Streife. Im Falle einer Infizierung würde nur ein Team und nicht der gesamt Gemeindevollzugsdienst ausfallen.

Diese Frage wird derzeit häufig gestellt, eine Antwort zu geben ist beinah unmöglich – dennoch: Was glauben Sie, wie lange wird die aktuelle Situation anhalten?

Es wäre unseriös eine Prognose abzugeben. Ich hoffe, dass ab dem 20. April eine politische Neubewertung stattfindet und Perspektiven für die nächsten Wochen vorliegen. Aber die Folgen von Corona werden uns noch die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre begleiten. Diese Nach-Corona-Zeit wird eine ähnlich große Herausforderung.

Derzeit wird auch viel über eine Mundschutz-Pflicht diskutiert. Wie schätzen Sie das ein?

Aus meiner Sicht ist das momentan nicht notwendig, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Wir müssen Abstand halten und die vorgegebenen Regeln umsetzen.

Zurück zu den Bürgermeister-Aufgaben: Im Wahlkampf haben Sie Ihre Agenda, Ihren 12-Punkte-Plan vorgestellt. Welche Aufgaben davon wollen sie als erstes angehen?

Die größte Herausforderung ist es zunächst, einigermaßen glimpflich durch die Krise zu kommen. Und dann werden wir prüfen, welche Konsequenzen die Krise auf den städtischen Haushalt hat. Gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Fachbereichen werden Prioritäten gesetzt. Ein gutes Miteinander ist mir wichtig und ich möchte das WIR-Gefühl stärken – das kostet auch nichts.

Beim Kandidatenabend der „Schwäbischen Zeitung“ haben sie eine Teerung des Löhlewegs noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Wie sehen Sie das heute?

Zu diesem Zeitpunkt hat es sich mir nicht erschlossen, warum der Weg nicht staubfrei hergerichtet werden kann. Ich habe damals aber auch gesagt: wenn nichts dagegen spricht. Nun habe ich weitere Informationen und wir werden prüfen, welche Möglichkeiten es gibt oder welche Alternativen möglich sind, beispielsweise ein Anschluss an den Kreisverkehr im Ballenmoos. Da muss man aber erstmal Gas raus nehmen. Das ist bei der Veranstaltung anders rüber gekommen, als gemeint.

Bei der Ergebnisverkündigung zur Bürgermeisterwahl in der Stadthalle ließen Sie wissen, dass Sie mit Ihrer Familie von Zwiefalten nach Bad Waldsee ziehen wollen. Wie läuft die Wohnungs- beziehungsweise Bauplatzsuche?

Wir sind fleißig auf der Suche und sind über jeden Hinweis zu einem zum Verkauf stehenden Einfamilienhaus oder Bauplatz dankbar. Wir sind stark daran interessiert, schnell nach Bad Waldsee zu kommen – anfänglich auch über ein Mietverhältnis. Derzeit gibt es ein paar interessante Angebote, aber noch nichts konkretes.

Wie beurteilen Sie den Immobilienmarkt in Bad Waldsee?

Meine Suche hat mir gezeigt, dass der Wohnungsmarkt eine Herausforderung darstellt. Das hat auch das Baugebiet Pfändle gezeigt, wo sich auf 21 Bauplätze mehr als 380 Interessenten beworben haben. Das ist ein Thema, dem wir nachgehen werden. Ebenso wie den Themengebieten Bezahlbares Wohnen, Sportentwicklung, Schulentwicklung, Breitbandausbau und Kinderbetreuung. Das alles neben den laufenden Projekten wie „Altstadt für Alle“ und der Verwirklichung der Zentralverwaltung im ehemaligen Finanzamt.

An Ihrem ersten Arbeitstag als Bürgermeister haben Sie sich mit einer Videobotschaft an die Bad Waldseer gewandt. Ist damit nun öfter zu rechnen?

Ich habe überlegt, wie ich die Bürger Willkommen heißen kann. Über die sozialen Medien kann man viele Menschen erreichen und auch zukünftig über Entwicklungen in der Stadt informieren. Ich möchte das also gerne beibehalten, ohne es inflationär zu benutzen.

Als der Gemeinderat von Bad Waldsee die neue Erste Beigeordnete, Monika Ludy-Wagner, gewählt hat, waren sie live im Haus am Stadtsee mit dabei. Was sagen Sie zur Wahl?

Ich freue mich sehr über diese Wahl, das möchte ich an dieser Stelle ganz klar betonen. Frau Ludy-Wagner bringt große Erfahrung mit und hat als Waldseerin den Ortsschlag. Sie kennt Land und Leute und die internen Strukturen und wird eine sehr loyale Mitarbeiterin an meiner Seite sein. Ich bin mich sicher, dass wir beide Schwung mitbringen und den Neubeginn gut gestalten und uns gegenseitig unterstützen werden.

Welche Schlagzeile würden Sie nach Ihrer ersten Amtszeit nach acht Jahren gerne über sich selbst in der Zeitung lesen?

Angepackt, umgesetzt und ein gutes Wir-Gefühl geschaffen. Eine gute Zusammenarbeit ist mir ganz wichtig und ich will über die persönliche Ebene wieder eine gute Stimmung in die Stadt bringen. Wer von außen nach Bad Waldsee kommt, sieht viel Positives. Das sehen manche Bürger nicht immer so. Wenn wir die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Bürgerschaft verbessern und die vorher genannten, wichtigen Projekte umsetzen, dann haben wir viel erreicht.