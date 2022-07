Bad Waldseerinnen rudern in Köln auf Rang vier

Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf dem Fühlinger See in Köln sind auch Tabea Wieland und Sina Scheffold vom Ruderverein Waldsee an den Start gegangen. Im leichten Zweier wurden die Bad Waldseerinnen Vierte.

Tabea Wieland startete in zwei Bootsklassen. Mit ihrer Vereinskollegin Sina Scheffold fuhr sie in der U23 im Leichtgewichts-Zweier, im Leichtgewichts-Doppelzweier startete Wieland in einer Renngemeinschaft mit Konstanz. Leichtgewicht bedeutet in der U23, dass das Mannschaftsgewicht im Durchschnitt 57 Kilogramm betragen muss.

Im leichten Doppelzweier gab es mehr als sechs Meldungen. Deswegen mussten die Finalteilnehmerinnen in zwei Vorläufen ermittelt werden. Nur der Vorlaufsieger kam direkt ins Finale, Wieland und Scheffold mussten in den Hoffnungslauf und verpassten dort laut Mitteilung einen Finalplatz nur knapp. Am Ende wurden sie Siebte. Im leichten Frauen-Zweier gab es aufgrund geringer Meldungen keinen Vorlauf. In einem sogenannten Bahnverteilungsrennen wurden die Plätze auf den inneren Bahnen durch gute Zeiten verteilt – das Bahnverteilungsrennen war für Wieland und Scheffold ihr erstes Rennen überhaupt in dieser Disziplin.

Mit Platz vier waren die Bad Waldseerinnen genauso zufrieden wie ihr Trainer.