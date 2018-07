Bad Waldseerin ist 100 Jahre alt

Hedwig Rapp hat kürzlich ihren 100. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Roland Weinschenk und Fachbereichsleiter Alfred Maucher statteten ihr am Montag einen Besuch ab und gratulierten zu diesem seltenen runden Geburtstag. Die städtischen Vertreter überbrachten nicht nur eine Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, sondern auch eine Glückwunschkarte der Stadt Bad Waldsee sowie einem Geschenkkorb mit fair gehandelten und regionalen Produkten. Das beschreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Rapp wurde in Ulm geboren und wohnte dort 91 Jahre lang. Als junge Frau musste sie den Krieg erleben und mit eigenen Augen sehen, wie ihre Stadt zerbombt wurde. Diese Bilder lassen sie bis heute nicht los. Außerdem hat sie wegen des Krieges auch ihren Mann verloren, er fiel kurz vor Kriegsende. Aus der kurzen Ehe gingen zwei Kinder hervor, eine Tochter und ein Sohn. Tochter Claudia Rapp, die in Bad Waldsee wohnt, holte ihr Mutter vor neun Jahren nach Bad Waldsee ins städtische Alten- und Pflegeheim Spital zum Heiligen Geist. Für Hedwig Rapp sei der Umzug nach 91 Jahren in Ulm nicht einfach gewesen, erzählt die Tochter. Doch sie habe sich bald gut eingewöhnt und fühle sich in ihrem neuen Städtle und dem Spital sehr wohl. Fast wöchentlich fahren Mutter und Tochter mit dem Citybus in ein Café. Dass bereite ihrer Mutter viel Freude – ebenso wie der wöchentliche Ausflug an den Stadtsee mit einer lieben Bekannten, berichtet Claudia Rapp.

Ihren Geburtstag hat die Jubilarin gleich mehrfach gefeiert – am größten mit Familie und Freunden im Haus am Stadtsee. Über den städtischen Besuch am Montag freute sie sich ebenfalls und stieß mit Bürgermeister Weinschenk und Fachbereichsleiter Alfred Maucher mit einem Glas Sekt auf ihre Gesundheit an.

Einen großen Wunsch hat das „Geburtstagskind“ allerdings noch: Sie möchte mal wieder ihre alte Heimatstadt besuchen, was allerdings mit dem Rollstuhl nicht so einfach sei, wie die Tochter sagt.