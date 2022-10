Bad Waldseer Volleyballer treffen auf G.A. Stuttgart

Die Volleyball-Männer in der Regionalliga gegen den TSV G.A. Stuttgart, die Oberliga-Frauen gegen die TSG Backnang – so lauten die Aufgaben dieses Wochenendes für die Paradeteams der TG Bad Waldsee. Dabei sind Auseinandersetzungen auf Augenhöhe zu erwarten.

In der Regionalliga der Männer gilt der TSV Stuttgart als alter Bekannter, der je nach Tabellenlage im Stande ist, auf das fast grenzenlose Repertoire von sehr guten Volleyballern im Raum Stuttgart zurückgreifen zu können. Bei den Frauen in der Oberliga steht mit der TSG Backnang eine Mannschaft, die mit einem sicheren 3:0 Heimsieg in die Spielzeit überzeugend starten konnte. Sollte das Team mit ihren Trainern Scheerer und Bloching ihre starke Mentalität wiederfinden, ist ein spannendes Match zu erwarten.

Beide Spiele (Männer um 19 Uhr, Frauen um 15.30 Uhr) gehen am Samstag in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule über die Bühne.