Bad Waldseer Volleyballer stehen vor schweren Aufgaben

Während die Tabelle in der Volleyball-Oberliga der Frauen sich noch längst nicht begradigt liest, starten die Teams in der Regionalliga der Männer bereits in die Rückrunde. Für die TG-Frauen steht am Sonntag um 15 Uhr das Duell beim Tabellenführer TSF Ditzingen an. Allein der Blick auf die Tabelle genügt, um eine – wenn auch vorsichtige – Prognose abzugeben. Die Außenseiterrolle bespielen die Bad Waldseerinnen, während es für die Gastgeberinnen einfach darum geht, sich möglichst deutlich den Platz an der Sonne zu sichern.

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so deutlich, stellt sich die Situation für das TG-Team in der Regionalliga der Männer dar. Der kommende Gegner TSV Stuttgart belegt punktgleich mit dem Tabellenzweiten Rang drei. Somit befinden sich die Landeshauptstädter mitten im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga. Von daher werden Evi Müllerschöns Spieler einem Gegner Paroli zu bieten haben, der gerade gar nichts zu verschenken hat. Aus Sicht der TG allerdings erscheinen Punkte im Tabellenkeller fast überlebenswichtig. Dieses Spiel wird sicherlich die Schlagzahl vorgeben für das, was die Mannschaft in der Rückrunde erwartet. Das Hinspiel in Stuttgart sah einen klaren 3:1-Sieg des TSV Stuttgart. Das Match steigt um 19 Uhr in der Sporthalle der Bad Waldseer Eugen-Bolz-Schule.