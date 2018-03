Bad Waldseer Turner haben einen Heimwettkampf

Die Turner der TG Biberach-Bad Waldsee II starten am Samstag in die neue Saison in der Kreisliga. Im ersten Heimwettkampf um 17 Uhr treffen die Oberschwaben in der Bad Waldseer Gymnasiumhalle auf den TV Fridingen.

Die Bezirksligaturner der TG Biberach-Bad Waldsee sind bereits erfolgreich mit zwei Siegen in die Saison 2018 des Schwäbischen Turnerbundes gestartet. Gerne möchten die Nachwuchsturner der Kreisligamannschaft am Samstagabend in der Gymnasiumhalle Bad Waldsee nachziehen. Deutlich älter und erfahrener als die Oberschwaben dürften allerdings die Gegner des TV Fridingen sein. Im Vorjahr gab es jedoch einen knappen Wettkampf. An sechs Geräten messen sich die acht Nachwuchsturner aus Bad Waldsee und Biberach. Bei rund zwei Stunden Wettkampfdauer kommen jeweils fünf Turner pro Gerät und Mannschaft zum Einsatz.

Den Turnern der TG Biberach/Bad Waldsee ist in der Bezirksliga ein knapper Sieg gegen die Wettkampfgemeinschaft Villingendorf-Rottweil gelungen. Der Wettkampf endete mit 276,50:276,60 Punkten und 8:4 Gerätepunkten.

Am Boden zeigte die TG gute Leistungen. Christian Stützle Fernández turnte einen Doppelsalto rückwärts und erhielt 12,20 Punkte. Julian Stefanic schaffte bei gleichem Ausgangswert 12,30 Punkte. Dennoch lag die WKG nach dem Boden knapp vorne. Das Pauschenpferd gewann die TG nach einer Wertungskorrektur klar und führte damit auch in der Gesamtwertung. An den Ringen wechselte die Führung erneut. Die TG trat nur mit vier Turnern an und hatte keine Streichwertung. Alexander Schneider erhielt hier seine höchste Wertung. Die Gastgeber zeigten aber die schwierigeren Elemente. Auch beim Sprung trumpften die Gegner mit anspruchsvollen Sprüngen auf. Am Barren gelang der TG die entscheidende Wendung. Mit einer starken Mannschaftsleistung von 50,40 Punkten und einem klaren Gerätesieg ging es zur Entscheidung ans Reck. Dort setzten die Oberschwaben auf sichere Übungen – mit Erfolg.