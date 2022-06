Bad Waldseer Triathletin und Triathlet feiern Podiumsplätze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die TG Bad Waldsee Abteilung Triathlon war am Sonntag, 13. Juni mit je einem Athleten in Lauingen sowie in Heilbronn am Start und überzeugte mit überragenden Leistungen auf verschiedenen Distanzen. Die Bad Waldseerin Julia Arnegger sicherte sich auf der Kurzdistanz (1,4 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) einen Platz auf dem Podest. Sie lief nach 2:15:02 Stunden als dritte Frau und erste ihrer Altersklasse (W25) ins Ziel. Mit Platz 1 der Frauen im Schwimmen sowie der drittschnellsten Radzeit von 1:39:28 Stunden war die Bad Waldseerin, die das Rennen zur Vorbereitung für ihr nächstes Rennen über die Mitteldistanz bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee nutzte, zufrieden.

Zeitgleich war Tobias Schanne beim hep Triathlon in Heilbronn am Start. Dort erreichte er einen starken zweiten Platz in seiner Altersklasse (AK45) über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen) mit einer Gesamtzeit von 4:54:40 Stunden. Auch für Tobias war dieses Rennen ein letzter Material- und Formcheck für sein nächstes Rennen über die Langdistanz bei der Challenge Roth.