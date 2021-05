Bad Waldseer Seelsorger segnen Jeden

Der Kirchengemeinderat und das Pastoralteam von St. Peter in Bad Waldsee laden am Sonntag, 9. Mai, jeden Menschen dazu ein, sich von 14 bis 17 Uhr auf dem Kirchplatz segnen zu lassen. Dazu stehe eine eine in Regenbogenfarben bemalte Segen-Bank zum Innehalten und Sich-Stärken lassen bereit, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Egal ob Alleinstehend oder als Paar oder als Familie, ob jung oder Alt, ob heterosexuell oder homosexuell, jede und jeder darf darauf Platz nehmen. Hintergrund ist das „Nein“ zu Segnungsfeiern, wie es die römische Glaubenskongregation am 22. Februar für gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen hat. An diesem Schreiben habe sich bis heute viel Widerstand entzündet und auch das Pastoralteam von St. Peter in Bad Waldsee hat sich darüber ausgetauscht. Ähnlich wie in Bad Waldsee werden am Montag, 10. Mai, Kirchengemeinden in ganz Deutschland Segnungsfeiern für Jeden abhalten. Dann steht auch die Regenbogenbank wieder auf dem Kirchplatz und Jugendseelsorger David Bösl segnet von 15 bis 17 Uhr Passanten. Foto: Seelsorgeeinheit Bad Wladsee