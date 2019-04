Bad Waldseer schwimmt von Europa nach Afrika

Von Europa nach Afrika geschwommen: Voller Stolz ist Ulrich Munz, der durch seine Trainings bekannte Eisschwimmer vom Waldseer Stadtsee, am Ostermontag von seinem Abenteuer zurückgekommen. Gemeinsam mit Teamkollege Hamza Bakircioglu hat der 57-Jährige aus Haidgau die Straße von Gibraltar durchschwommen.

„Das war absolut geil“, berichtet er danach völlig begeistert. Die Meerenge zwischen Spanien und Marokko, in der sich das Mittelmeer mit dem Atlantik verbindet, gilt wegen den starken Strömungen und den teilweise starken Winden als eine der größten sportlichen Herausforderungen für Extremschwimmer.

Ulrich Munz, der bekannte Eisschwimmer vom Waldseer Stadtsee (rechts), ist gemeinsam mit Hamza Bakircioglu durch die Straße von Gibraltar von Europa nach Afrika geschwommen. (Foto: ACNEG)

„Wir sind stolz und realisieren erst nach und nach, was wir geleistet haben“, beschreibt Munz das Gefühl nach dem sportlichen Erfolg. Bei guten Bedingungen und wenig Wind sind sie am Sonntag vor Ostern um 8 Uhr in Tarifa in Spanien gestartet. Nach vier Stunden und 50 Minuten Schwimmzeit haben sie um 12.50 Uhr ihr Ziel, Point Cires in Marokko, erreicht. „Die Wassertemperatur lag bei 15 Grad. Die Strecke, die wir geschwommen sind, betrug insgesamt 16 Kilometer“, berichtet Munz glücklich. Trainiert hatte er, wie schon in den vergangenen Jahren für seine Eisschwimmer-Herausforderungen, wieder im Waldseer Stadtsee (die SZ berichtete).

Heftige Strömung

Doch wie es Abenteuer mitunter so mit sich bringen, verlief nicht alles reibungslos. „Die ersten drei Kilometer sowie die letzten drei Kilometer waren von der Strömung sehr heftig“, berichtet Munz. Vor allem die letzten Kilometer vor Afrika, als die Küste schon greifbar nahe war, seien sie nur ganz langsam vorangekommen. Hinzu kamen Magenprobleme, mit denen Munz die ersten eineinhalb Schwimmstunden zu kämpfen hatte. „Ich bekam das dann aber in den Griff, ab da lief es bei mir wie an der Schnur gezogen“, ist Munz im Rückblick zufrieden.

Auf der Strecke haben sich die Schwimmer insgesamt viermal verpflegt. Die erste Stunden seien sie durchgeschwommen, um nicht gleich zu stark abgetrieben zu werden. „Ich hab immer nur etwas Cola und Banane zu mir genommen, um die die Magenprobleme in den Griff zu bekommen“, berichtet Munz weiter. Auch die letzte Stunde seien sie dann wieder durchgeschwommen. Begleitet wurden die beiden Extremschwimmer von zwei Booten. „Ein größeres Boot, das uns den Weg frei gemacht hat und die Richtung vorgab. Und dann noch ein kleineres Boot, das bei uns blieb. Es war ein sehr schönes Gefühl, als wir sahen, dass unser Begleitboot die marokkanische Flagge gehisst hatte und wir somit wussten, dass wir schon in afrikanischem Gewässer waren. Das war so ziemlich genau nach zwei Stunden Schwimmzeit“, erzählt Munz, der in einem Holzbearbeitungsunternehmen in Wolfegg arbeitet, begeistert.

Wal oder Fischschwarm?

Beeindruckend waren für die beiden Schwimmer die großen Container- und Tankschiffe. „Das sind wirkliche Riesen, es sieht gewaltig aus, wenn man als Schwimmer so einen Brummer vor sich sieht.“ Oft würden Schwimmer in der Straße von Gibraltar auch von Walen oder Delfinen begleitet. „Einmal sahen wir unter uns etwas Tiefschwarzes, wir wissen nicht, ob es großer Fischschwarm oder ein Wal war. Wir blieben konzentriert und sind einfach weiter geschwommen“, erzählt Munz ehrfürchtig.

