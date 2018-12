Bad Waldseer Schulmilchprojekt feiert seinen zehnten Geburtstag

Die Feier zum zehnjährigen Jubiläum des Bad Waldseer Schulmilchprojekts ließ deutlich erkennen, dass im Schulzentrum Döchtbühl ein Vorzeige-Modell gegründet und initiiert wurde, das über die Grenzen Waldsees viel Beachtung findet.

Das bestätigte in ihrem Grußwort die Landtagsabgeordnete Petra Krebs (Bündnis 90/ Die Grünen), die das Projekt als vorbildlich lobte und den kostenfreien Ausschank von Milch als wertvolles Geschenk bezeichnete. Waldsees Bürgermeister Roland Weinschenk hieß neben Vertretern von Behörden, Verbänden, Schulen und des Gemeinderats auch Sponsoren und Unterstützer des Schulmilchprojekts willkommen. Im Schuljahr 2018/2019 werde das Schulmilchprojekt im Rahmen des Jubiläums gefeiert. Dafür bedankte sich das Stadtoberhaupt bei allen, die das Projekt unterstützen: „Dieser runde Geburtstag ist nur möglich, da allen gemeinsam das Projekt Schulmilch am Herzen liegt, und allen Beteiligten gesundes Essen und Trinken unserer Kinder sowie die Regionalität und die Heimat wichtig sind.“

Besonders dankte er dem städtischen Mensa-Team und dem Service-Team vom Dornahof. Küchenchef Steffen Gross (Dornahof) gratulierte Weinschenk zum EM-Titel mit seiner Pool-Billard-Mannschaft, überreichte ihm ein Präsent der Stadt und lobte sein großes Engagement im Rahmen der angebotenen Billard-Arbeitsgemeinschaften an den Schulen. Explizit würdigte Weinschenk das Engagement der Schüler, die in all den Jahren das Projekt mitgetragen haben. In diesem Schuljahr ist es die Klasse 7a der Realschule unter Federführung ihrer Klassenlehrerin Heidi Maier, die im Rahmen einer AG nicht nur die Organisation des Schulmilch-Openings übernommen hatte, sondern ganzjährig mit ihren Schülern Aktionen zur Weiterentwicklung des Schulmilchprojekts in Angriff nehmen will.

Applaus gab es für Heidi Maier, als Fachbereichsleiterin Gerlinde Buemann ihr dafür dankte und Blumen überreichte. In ihren Ansprachen betonten Realschulrektor Holger Kläger und der geschäftsführende Schulleiter Frank Wiest (GWRS), wie beeindruckt sie vom gemeinsamen Engagement der Schulen seien. Bernhard Schultes erinnerte an Start und Werdegang des Milchprojekts und zeigte – digital projiziert – auf, wie die Bildungsstiftung wesentlichen Anteil an der Entwicklung hat und hatte.

Von der Bildungsstiftung gibt es ein Kälbchen als Geschenk

Zum Jubiläum hatte die Bildungsstiftung eine Überraschung parat. Ein Kälbchen, das in Obhut der Familie Bohner aufwachsen ist und später einmal kostenlos Milch liefern soll, ist das Geschenk der Bildungsstiftung und der betreuenden Familie Bohner vom Hof Dorn-Bohner in Hittisweiler. Das Beiprogramm an diesem Vormittag war abwechslungsreich. Das Erzieherteam vom Kinderhaus war mit vielen älteren Kindern gab auf ein herzerfrischendes Begrüßungslied und einem Dankes-Song zum Besten. Die Leiterin des Kinderhauses, Birgit Knoll, hob hervor, dass das Kinderhaus seit fünf Jahren in den Genuss des Milchsegens komme – dafür bedanke sie sich aufrichtig. Mit fetzigen Rhythmen und Gesang war dann die Reihe an der Realschul-Band unter Leitung von Claudius Maier.

Eine große Besetzung des Schulorchesters vom Gymnasium hatte Musiklehrer Hans Georg Hinderberger mitgebracht. Den Reigen beendete eine Band der SBBZ unter Leitung von Angela Pfleghar. Zuvor zeigten Zirkuskinder der Realschule ihre Künste.