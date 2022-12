Bad Waldseer Schützen belegen Platz zwei in der Landesliga

Nach vier Wettkampftagen in der Landesliga Luftgewehr Württemberg steht die Mannschaft der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee auf Rang zwei. Sarah Brauchle, Hermann Gütler, Tom Bohner, Katharina Fesseler, Marcel Laplace, Nicola und Saskia Harr haben sich zur Halbzeit mit drei Siegen ganz oben festgesetzt. Auf Platz eins liegt der SV Egelfingen mit vier Siegen. Beide Mannschaften weisen derzeit 16:4 Einzelpunkte auf, durch den einen Sieg mehr hat der SV Egelfingen aber in der Mannschaftswertung 8:0 Punkte und liegt damit knapp vor der VSG (6:2).

Bei einem Wettkampf schießen immer fünf Paarungen gegeneinander, beginnend auf Position eins jeweils die besten Schützen von jeder Mannschaft, auf Position zwei die nächstbesten und so weiter. Jeder Schütze gibt 40 Schuss ab, wer danach das bessere Ergebnis je Position erzielt hat, erhält den Einzelpunkt. Bei Ringgleichheit geht es ins Stechschießen. Die Mannschaft mit mehr Einzelpunkten erhält auch die Mannschaftspunkte.

Den ersten Wettkampf in dieser Saison gegen den SV Willmandingen gewann die VSG mit 4:1. Den besten Durchgang hierbei erwischte laut Mitteilung Hermann Gütler, der mit starken 389 Ringen seinen Punkt holte. Beim zweiten Wettkampf kam es dann bereits zum Zusammentreffen der beiden Topfavoriten der Liga. Mit hervorragenden und teils sehr knappen Ergebnissen musste sich die VSG hier mit 2:3 gegen den SV Egelfingen geschlagen geben.

Für die Wettkämpfe drei und vier war die VSG Gastgeber und begrüßte die Vereine aus Pfärrich, Starzach und Willmandingen in Bad Waldsee. Die Mannschaft war zu Hause stark aufgelegt und besiegte Pfärrich und Starzach jeweils souverän mit 5:0 und sicherte sich dadurch den zweiten Tabellenplatz. In sehr guter Form war hierbei auf Position eins der VSG Sarah Brauchle mit Ergebnissen von 392 und 394 Ringen. Sie musste sich im zweiten Wettkampf gegen Starzach mit der ehemaligen Nationalschützin Ramona Gößler auseinandersetzen. Brauchle setzte sich schnell mit zwei 99er-Serien in Führung, Gößler konterte jedoch stark mit 98 und 100 Ringen. Bei den weiteren 20 Schuss musste Gößler einen leichten Einbruch verkraften und Brauchle entschied mit zwei Ringen Vorsprung den Wettkampf für sich.