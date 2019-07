Bad Waldseer schießen sich zur deutschen Meisterschaft

Bei den Landesmeisterschaften des Württembergischen Schützenverbandes hat sich die Jugend der VSG Bad Waldsee mit Nils Friedmann und Ronja Doschen jeweils einen Landesmeistertitel im Einzel geholt. Zudem gewann die VSG-Mannschaft um Ronja Doschen auch den Mannschaftstitel in der Disziplin Kleinkaliber Liegendkampf.

Nils Friedmann holte sich mit einem neuen Landesrekord von 591 von möglichen 600 Ringen in der Disziplin Luftgewehr Dreistellung Jugend souverän den ersten Platz, gefolgt von seinen Mannschaftskameraden Julian Kumpf (586 Ringe) auf Platz zwei und Hermann Gütler (567 Ringe) auf Platz acht. Mit der Mannschaft sicherten sich die Bad Waldseer den zweiten Platz. Friedmann startete zudem noch für andere Vereine und holte sich in starker Form zwei weitere Landesmeistertitel in der Disziplin Luftgewehr (mit 389 von 400 Ringen, ebenfalls neuer Landesrekord) und in der Disziplin Kleinkaliber Dreistellung (559 Ringe).

Ronja Doschen von der VSG gewann in der Disziplin Kleinkaliber liegend der Junioren mit 590 von 600 Ringen und ebenfalls neuem Rekord gleichfalls den Landesmeistertitel. Mit ihren VSG-Kameradinnen Teresa Röhl (578 Ringe, Vierte) und Sarah Brauchle (566, Zwölfte) holten sie sich auch den ersten Platz in der Mannschaftswertung.

Einen dritten Platz belegten Nicola Harr in der Disziplin Luftgewehr Jugend mit 388 Ringen sowie Sarah Brauchle in der Disziplin Kleinkaliber 50 Meter stehend der Junioren mit 273 von 300 Ringen. Mit diesen starken Ergebnissen haben sich alle Schützen der VSG Bad Waldsee das Ticket für die deutschen Meisterschaften Ende August in München gesichert und freuen sich laut Mitteilung auf spannende Wettkämpfe.