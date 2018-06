Bad Waldseer Schüler betreuen pflegebedürftige Menschen

Am Gymnasium Bad Waldsee wird es auch in diesem Jahr wieder das Compassion-Projekt für die zehnten Klassen geben. Bereits jetzt haben die Schüler wichtige Tipps und Hilfestellungen für ihren Einsatz im Juli bekommen.

Kurz vor den Sommerferien werden die Zehntklässler für zwei Wochen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen in der Region gehen und dort die Betreuung pflegebedürftiger Menschen mit übernehmen, wie die Schule in einer Pressemeldung schreibt. Die Elsa-Gruppe Compassion unter der Leitung von Angelika Heinz organisiert das Projekt.

Nur wenig Erfahrung mit Pflegebedürftigen

Viele Schüler hätten bisher keine oder nur wenige Erfahrungen im Umgang mit Pflegebedürftigen, vor allem älteren Menschen, gemacht, heißt es in der Pressemeldung. Deshalb haben die Schüler jetzt eine Einführung bekommen. Referenten aus verschiedenen Pflegeeinrichtungen gaben den Jugendlichen wichtige Anleitungen und Hilfen. Sie kamen vom Wohnpark St. Vinzenz in Aulendorf, der Förderschule St. Christoph in Wilhelmsdorf, dem Zentrum für Psychiatrie in Bad Schussenried, der Schule für Blinde und Sehbehinderte in Baindt und dem Körperbehinderten-Zemtrum Oberschwaben in Weingarten.

Eine Physiotherapeutin wies die Schüler in den richtigen Umgang mit Rollstühlen und Rollatoren ein. Außerdem durften die Schüler sich Inspiration aus dem Vortrag zum Thema „Psychosoziale Aktivierungsmaßnahmen“ mitnehmen. Einige Schüler werden bei ihrem Projekteinsatz auf nicht sprechende Kinder treffen. Um gut gerüstet zu sein, gab es eine erste Anleitung zur Kommunikation mit Nicht-Sprechenden. Zudem wurden die Jugendlichen über den Umgang mit psychischen Erkrankungen beraten . Zudem wurden die Schüler für die Situation der Menschen mit Sehbehinderungen sensibilisiert. Eine Referentin zeigte den Schülern, wie sie beim Essen und Trinken Hilfestellung leisten können. Gezeigt bekamen die Schüler auch, was es beim Umgang mit körperbehinderten Kindern alles zu beachten gibt.