Bad Waldseer Lyriker veröffentlicht Gedicht in Band

Nach jahrelangem Vagabundendasein seiner Gedichte in über 70 Anthologien, Gedichtbänden und Literaturzeitschriften hat die Lyrik von Wolfgang Mach jetzt eine Heimat bei einem österreichischen Verlag gefunden. Schreibt der Autor in einer entsprechenden Pressemitteilung. Der „Verlag am Rande“ mit Sitz in Sipbachzell bringt in seiner Lyrikreihe Sprach: Bilder den Gedichtband „Landeinwärts dämmert es“ mit einer Auswahl von Gedichten des Bad Waldseer Lyrikers heraus.

Die Freude bei Mach sei riesig gewesen, als er von der Verlegerin Brigitte Kaiser die Nachricht bekam, seine Gedichte würden von dem Verlag publiziert werden. „Als Vagabund der Poesie habe ich jetzt für meine obdachlosen Gedichte ein wundervolles Zuhause gefunden, ästhetisch, mit einer klaren Typografie und in einer hochwertigen Ausstattung wie Hardcover, Fadenheftung und Lesebändchen“, schreibt Mach.

Der Lyrikband mit 72 Gedichten aus den letzten acht Jahren ist in drei Kapitel gegliedert. Im ersten Teil „Ein letzter Klang in verlorenen Stunden“ mit Fantasien scheint sich eine romantische Seite bei Mach zu zeigen. Viele „verborgene Perlen“ seien laut Verlegerin Brigitte Kaiser in den Texten zum Vorschein gekommen.

Das zweite Kapitel mit dem Titel „Findlinge auf der Überholspur“ lasse auf einen sinnigen Unsinn schließen – herrlich verrückt, herzerfrischend paradox und grotesk tiefsinnig. Da marschieren schon mal schwarze Schafe übern Zebrastreifen, da haben Metaphern Klassentreffen und die Liebe liegt auf Wiedervorlage. Ein surreal ironisches Augenzwinkern das erheitern und begeistern kann.

Der dritte Teil ist ein Streifzug durch die Jahreszeiten, ist die intensive Begegnung mit diesen und ein poetisches Rendezvous mit Episoden manchmal auch Flirts oder auch Affären mit und in der Natur. „Farblos der Lichtwechsel im frühen Nebel“ so der Titel dieses Kapitels. Die intensive Betrachtung von Stimmungen mit malerischen und musikalischen Elementen kommt in der lyrischen Sprache zum Ausdruck.

Mach beschreibt Lyrik als etwas fast Magisches und auf eine bewegende Weise anregend und faszinierend. Gedichte sind – so Mach – mit Wörtern gemalte Bilder die Geschichten erzählen und durch die verdichtete Sprache rätselhaft und geheimnisvoll bleiben. Oft ändert sich während des Lesens das Empfinden vom scheinbar Absurden und Unerklärlichen zu einer Quelle des Staunens.