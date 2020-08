Bad Waldseer legen 62 953 Kilometer zurück

Die Stadt Bad Waldsee hat sich beim Stadtradeln 2020 erneut dem Landkreis Ravensburg angeschlossen. 171 Teilnehmer in 19 Teams absolvierten vom 27. Juni bis 17. Juli exakt 62 953 Kilometer. So konnten in und um Bad Waldsee mehr als neun Tonnen CO2 eingespart werden, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

Neben dem „Offenen Team Bad Waldsee“ haben folgende Teams mitgemacht: LRG Möhre Bad Waldsee, Team Stadt, Team Strandfigur, TG Bad Waldsee Handball, Raceteam Sättele, Grüne, Primelgaessler, Adel auf dem Radel, Auftanker, Felge Schneider, Städtische Rehakliniken, DREIECK, Döchtbühlschule, Blumenviertel, LeSu, CrazyFour, Family, Team Mühlbergstüble.

Unter den Teams ist das „Offene Team Bad Waldsee“ mit 19 637 Kilometern die längste Strecke geradelt. Pro Kopf allerdings hat das Team „LRG Möhre Bad Waldsee“ den Spitzenrekord geholt: Die zwölf Mitglieder fuhren pro Kopf 1009 Kilometer und somit insgesamt 12 112 Kilometer. Der Spitzenradler stammt aus Haisterkirch und hat während der drei Wochen 2511 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt.

Nachdem im Vorjahr in Bad Waldsee etwas mehr als 11 000 Kilometer zusammengekommen waren, wurde die zurückgelegte Strecke diesmal mehr als verfünffacht, wie die Stadt weiter mitteilt. Unter den insgesamt 20 teilnehmenden Kommunen im Kreis belegt Bad Waldsee den sechsten Platz.