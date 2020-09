Bad Waldseer Jungzüchter erfolgreich

Elf motivierte Jungzüchter aus Bad Waldsee haben am Sonntag, 13. September, bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft im „Cow Showing“ in Bad Waldsee teilgenommen. Die Tierschau war die erste in Süddeutschland seit dem Ausbruch des Corona Pandemie.

Der international renommierte Preisrichter Hannes Neuner aus dem Zillertal richtete laut Pressemitteilung die Wettbewerbe. Beim „Cow Showing“ stellt der Jungzüchter sein Rind im Schauring vor. Vorführhaltung, Blickkontakt zum Preisrichter und die Umsetzung der Preisrichteranweisungen werden beurteilt.

Hier waren Jungzüchter aus Bad Waldsee überaus erfolgreich. Verena und Lea Nussbaumer, Hifringen waren als Newcomer zum ersten Mal an einem Wettbewerb dabei. Sie gewannen jeweils Ihre Klasse. In der Endauswahl der Senioren wurde Lea nur knapp geschlagen und darf sich Vize Junior Champion nennen. Ebenfalls als Neuling erzielte Luca Bertsch, Mattenhaus einen hervorragenden zweiten Platz und qualifizierte sich für das Mini Finale. Hier musste er sich nur einem Jungzüchter geschlagen geben und erreichte Titel Vize Mini Champion.

Eine ganz starke Vorführleistung laut Mitteilung boten auch Tanja Maucher, Mattenhaus und Simon Zimmermann, Obermöllenbronn mit einer 1b Platzierung.

Weitere erfolgreiche Teilnehmer aus Bad Waldsee waren, laut Mitteilung Lennart Wieland, Bad Waldsee, Luisa Ott, Osterhofen, Rebecca Bohner, Kohaus, Maximilian Kranz, Steinenberg, Emma Nussbaumer, Hifringen.