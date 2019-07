Bad Waldseer holen fünf Siege in Nürnberg

Der Ruderverein Waldsee ist mit elf Sportlern bei der Kurzstreckenregatta in Nürnberg zu Gast gewesen. Auf dem Dutzendteich, direkt neben dem bekannten Norisring, sicherten sich die Oberschwaben fünf Siege.

Bei durch Wind und Starkregen schwierigen Bedingungen war es wieder einmal Amatus Fischer, der den ersten Sieg für den Ruderverein Waldsee holte. Er trotzte dem starken Regen und seinen Gegnern im Leichtgewichts-Einer der 13-Jährigen und fuhr nach 500 Metern ungefährdet als Erster über die Ziellinie. In Pascal Tschöke und Daniel Wiens hatte Trainer Werner Schmidt zwei neue Ruderer mit dabei, die im Einer und im Doppelvierer der 14-Jährigen starteten. Pascal Tschöke überraschte laut Mitteilung mit starken Rennen im Einer und wurde Dritter.

Starker Endspurt

Am Sonntag ging die Regatta mit deutlich besseren Bedingungen weiter. Das tat auch den Nachwuchssportlern des Rudervereins Waldsee gut. Gleich viermal legten diese am zweiten Tag der Regatta am Siegersteg an. Zunächst war es Sina Scheffold im U17-Einer, die mit deutlich höherer Schlagzahl als am Vortag über die 500 Meter lange Strecke hinwegfegte und ihre Konkurrenz hinter sich ließ. Tabea Wieland hatte im Leichtgewichts-U17-Einer mit der Ruderin aus München eine harte Gegnerin, mit der sie sich bis auf die letzten Meter duellierte. Mit einem starken Endspurt sicherte sich Wieland den Sieg.

Zwei erfolgreiche Einerruderinnen funktionieren meistens auch gut im Doppelzweier. Diese Ruderweisheit bestätigten Sina Scheffold und Tabea Wieland und legten im U17-Doppelzweier mit einem souveränen Sieg nach. Amatus Fischer gewann mit einem riesigen Vorsprung von etwas mehr als 13 Sekunden auch sein Rennen im leichten Jungen-Einer der 13-Jährigen.

Die weiteren Ergebnisse: Lucie Rieunau (zweimal Zweite U17-Einer; zweimal Dritte U19-Einer und U19-Doppelzweier); Sina Scheffold (Dritte U17-Doppelzweier; Zweite und Dritte U17-Einer); Tabea Wieland (Dritte U17-Doppelzweier, U19-Doppelzweier und U17-Einer Lgw.); Alisa Nothelfer (Dritte Einer 14 Jahre); Frederik Balke (Dritter Einer 12 J.; Zweiter und Dritter Doppelzweier 12/13); Lennart Wieland (zweimal Dritter Einer 12 J.; Zweiter und Dritter Doppelvierer 13/14 J.); Oliver Schubert (Zweiter und Dritter Doppelzweier 12/13); Samuel Degasperi (Zweiter und Dritter Doppelvierer 13/14, zweimal Dritter Jungen-Einer 14 J.); Amatus Fischer (Zweiter und Dritter Doppelvierer 13/14); Pascal Tschöke (Zweiter und Dritter Doppelvierer 13/14, Dritter Jungen-Einer 14 J.); Daniel Wiens (Zweiter und Dritter Doppelvierer 13/14).