Bad Waldseer Gemeinderat entscheidet am Montag über Mobilitätsband

Nachdem im „Haus am Stadtsee“ nach Angaben der Stadt wieder kleinere Veranstaltungen zugelassen sind, finden die Gemeinderatsratssitzungen sowie die weiteren Ausschusssitzungen in der Stadthalle statt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in Bezug auf die geltenden Corona-Abstandsregeln nur 26 Besucherplätze zur Verfügung stehen. Hiervon sind sechs Besucherplätze barrierefrei. Besucher die einen barrierefreien Platz benötigen werden gebeten, sich bis spätestens Montag, 15 Uhr, unter der Telefon 07524/94-1319 anzumelden.