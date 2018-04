„Bad Waldseer Frühling“ wird zum Super-Sommer-Einkaufssonntag

Der „Bad Waldseer Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag ist zum fröhlichen, bestens besuchten Sommerfest in der Einkaufsstadt geworden. Schon über Mittag waren die Gaststätten und Straßencafés in der Altstadt besetzt und ab Ladenöffnung um 13 Uhr gab es kein Halten mehr für die Besucher aus einem großen Einzugsgebiet. In Scharen schlenderten Familien, Senioren und Cliquen durch die City, deckten sich mit leichter Sommermode ein und genossen den Sonn(en)tag.

„Summer in the city“: Dieser Einkaufssonntag im April wurde zum August-Shopping und dürfte Kunden und Geschäftsleuten aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen lange in Erinnerung bleiben. Die meisten Besucher ergänzten ihre Garderobe in den Modehäusern zum Wetter passend mit Shorts, Tops, Bademoden und Sandalen. Es wurde nach Herzenslust gebummelt und anprobiert - in den Umkleidekabinen war’s ja schattig.

Eine Modenschau der Geschäfte lockte zu jeder vollen Stunde reichlich Zuschauer an den langen, roten Teppich in der Wurzacher Straße. Sie geizten nicht mit Beifall für die „Models“ auf dem Laufsteg, die im örtlichen Einzelhandel beschäftigt sind. Dank entsprechender Hinweise auf den Einkaufstaschen konnte die Kundschaft die vorgeführte Sommerkollektion anschließend in den Modegeschäften kaufen.

Und viele machten von dieser sonntäglichen Einkaufsmöglichkeit Gebrauch. „Wir kamen zum Hymer-Frühlingsfest. Aber was in Bad Waldsee alles geboten wird in den Fachgeschäften, das überzeugt uns mehr als die Stangenware der Modeketten in den Fußgängerzonen“, zeigte sich Familie Schneider aus St. Gallen angetan.

Einkaufen statt Baden gehen

Das Ehepaar Ute und Heinz Dreher aus Ulm wollte an diesem Super-Sonntag an den Bodensee fahren - stattdessen tragen sie zwei Modehaus-Tüten über den Rathausplatz, wo das Kinderkarussell seine Runden dreht und Straßenmusiker spielen. „Als wir das Plakat vom ’Waldseer Frühling’ gesehen haben, entschieden wir uns spontan für Shopping in dieser schönen Altstadt und haben es nicht bereut!“

Auch die Geschäftswelt ist zufrieden. Das Schuhhaus Geiger meldete schon kurz nach Ladenöffnung „full house“, man hatte alle Hände voll zu tun. „Gefragt sind Schuhe aus unserem gesamten Sortiment und wir freuen uns, wenn wir viele Leute damit glücklich machen“, betont Susanne Geiger.

„Das super Wetter“ ist auch für Gisela Zahn von „Mode City“ der Grund für die hohe Nachfrage nach Modischem. „Unsere Kunden sind bester Laune, die Stimmung ist gelöst auf allen Seiten – es könnte nicht besser sein“, freut sich die Geschäftsfrau.

Auch auf der Hochstatt, wo die Themen „Garten, Gesundheit und Solidarische Landwirtschaft“ ihren Platz hatten, versammelten sich die Leute und genossen Sommersonne satt mit besten Aussichten auf ein kühles Getränk. Schön grün gestaltet mit Stauden war der schmale Zugang von der Grabenmühle Richtung Hochstatt. Die örtlichen Autohäuser und Gölz Räder stellten in der Hauptstraße ihre neuesten Fahrzeug-Modelle vor. Bei diesem Wetter wollen bekanntlich alle hinaus in die Natur – ob mit dem neuen Cabrio oder mit dem umweltfreundlichen E-Bike.

Dass die Kurstadt in sportlicher Hinsicht etwas auf dem Kasten hat, bewiesen die Turngemeinde (TG) und das DLRG mit schweißtreibenden Rope-Skipping-Darbietungen auf dem Rathausplatz. Ebenfalls vertreten waren Schwäbisch Media, einige Vereine und der Kinderschutzbund, der für die Kleinen ein Programm anbot.

Shuttlebusse im Einsatz

Sogar der Handel an der Peripherie profitierte vom Einkaufssonntag in der Altstadt, zumal der veranstaltende Handels- und Gewerbeverein (HGV) und das Unternehmen Hymer Shuttlebusse organisiert hatten, um dem Ansturm der Besucher gerecht zu werden.

Für den HGV zieht Vorstandsmitglied Robert Lippmann eine überaus positive Bilanz des „Bad Waldseer Frühlings“: „Einfach nur sensationell: der Zuspruch der Besucher riesengroß, die Stadt voller Leute, unsere Organisation hat super hingehauen und dann noch dieses Wetter – einfach ein perfekter Tag für einen Einkaufssonntag und eine sympathische Werbung für die Stadt!“ Einziger Wermutstropfen: „Leider mussten wir morgens zuerst die überquellenden Mülleimer in der Innenstadt und am See leeren. Da hätten wir auf die Stadt gehofft, im Vorfeld eines solch großen Events“, so Lippmann.