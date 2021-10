Bad Waldseer Flohmarktspenden gehen nach Afghanistan und Ahrweiler

Zum 17. Mal hat der Bad Waldseer Menschenrechtsladen Global am letzten Septemberwochenende seinen Flohmarkt im katholischen Gemeindehaus veranstaltet. Dank großzügiger Spenden der Waldseer Bevölkerung gab es laut Pressemitteilung ein reichhaltiges Angebot, das die Besitzer wechselte. Aus dem reichhaltigen Fundus konnte auch eine großzügige Sachspende über das DRK Aulendorf nach Ahrweiler geschickt werden. Die gesamten Einnahmen in Höhe von knapp 1300 Euro kommen den Vereinen Projekt Alea und Asiyah in Afghanistan zugute. Aktuell versuchen dort Ehrenamtliche eine Hunger-katastrophe für Familien und Kinder, die in provisorischen Flüchtlingslagern und in Krankenhäuser untergebracht sind, zu verhindern.