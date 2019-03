Bad Waldseer Feuerwehr rettet 48 Leben

Der Montagabend ist schon recht weit fortgeschritten, als acht Feuerwehrmänner ihr silbernes Ehrenzeichen erhalten. Silber, das bedeutet, das sie seit 25 Jahren aktiven Dienst geleistet haben. Außerdem bekommen 25 Männer und drei Frauen ein bronzenes Abzeichen an die Uniform gepinnt, sie sind seit 15 Jahren bei der Feuerwehr in Bad Waldsee.

„Ohne eure Bereitschaft, sich so für die Bürger der Stadt einzusetzen, würde das System freiwillige Feuerwehr zusammenbrechen“, sagt Kommandant Alois Burkhardt bei der Jahreshauptversammlung, bevor er die Abzeichen überreicht. Er weist dabei nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die psychische Belastung für die Feuerwehrangehörigen hin. 230 Einsätze gab es im vergangenen Jahr, verteilt auf die Abteilungen Stadt, Haisterkirch, Michelwinnaden, Mittelurbach und Reute-Gaisbeuren. Dabei konnten die Helfer der freiwilligen Feuerwehr 48 Menschen aus gefährlichen Situationen retten. „Für Sieben kam leider jede Hilfe zu spät“, so Burkhardt. Unter anderem für einen Jugendlichen, der bei einem Unfall auf der B30 ums Leben gekommen ist.

„Ein Anruf genügt und ihr kommt“, sagt Angelika Brauchle, die stellvertretende Ortsvorsteherin von Reute-Gaisbeuren. Damit die freiwillige Feuerwehr in Waldsee das gewährleisten kann, waren von 212 Mitgliedern 168 im vergangenen Jahr im Einsatzdienst. Sie leisteten Hilfe bei Unfällen, Bränden und Überschwemmungen. Schützten, retteten und bargen Menschen oder Tiere. „Bei jedem Einsatz setzen wir unsere Gesundheit aufs Spiel“, so der Kommandant. Fünf Mitglieder hätten sich während ihres Dienstes im vergangenen Jahr verletzt: „Zum Glück immer nur leicht.“

105 Stunden Einsatz im Jahr

Auf insgesamt 5167 Einsatzstunden im vergangenen Jahr kommen die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr. Knapp drei Viertel davon absolvierte die Abteilung Stadt. Dazu kommen 3863 Übungsstunden. „Geteilt durch 78 Aktive bei der Abteilung Stadt, kommen wir auf 105 Stunden im Jahr pro Mitglied“, so Burkhardt. „Es muss allen klar sein, dass sich diese Arbeitsbelastung nicht weiter nach oben entwickeln darf.“

Schutzkleidung ist wichtig

Außerdem wies der Kommandant darauf hin, dass eine bestimmte Schutzausrüstung für die Feuerwehr unabdingbar ist und diese „vollumfänglich in Takt“ sein muss. Mit den derzeit bereitgestellten Geldern im Haushalt, könne die Feuerwehr aber nur eine geringe Zahl an Ausrüstungsgegenständen beschaffen. „Durch unsere vielen Einsätze wird die Schutzkleidung beansprucht“, so der Kommandant. Je nach Einsatzaufkommen müsste die Schutzkleidung zwingend ersetzt werden. Die Uniform mit Hose, Jacke, Handschuhen und Stiefeln kostet laut Burkhardt etwa 1000 Euro. „Wenn man dass weiß, dann dürfen die eingestellten Mittel nicht reduziert werden.“

Nach dem Bericht der Kommandanten werden die Ehrenzeichen verteilt. Bronze und Silber, gestiftet von der Landesregierung in Baden-Württemberg. Nacheinander nehmen die Mitglieder ihre Abzeichen entgegen. Zwei Feuerwehrmänner werden zusätzlich von der Stadt Bad Waldsee für 30 Jahre Dienst geehrt. Glücklich lächeln die Kameraden in die Kamera. Die neuen Abzeichen an die Uniform gepinnt.