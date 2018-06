Bad Waldseer Ferienspaß-Programm ist online

Die Sommerferien stehen voir der Tür, und damit auch das Sommerferienprogramm der Stadt Bad Waldsee – der „Ferienspaß“ für Waldseer Kids, Jugendliche, Familien und Feriengäste. Es werden auch dieses Jahr wieder verschiedene Aktivitäten aus den Kategorien Abenteuer und Erlebnis, Besichtigung, Ernährung, Film, Kino und Theater, Kreativität, Sport und Sonstiges angeboten, teilt die Stadt mit.

Beliebt sind etwa Aktionen wie Tanzkurse, Fotoshootings, Zirkus-Angebote oder der Besuch des Tierhofs bei Martina Roth, sagt Matthias Stöhr, Leiter des Jugendkulturhauses Prisma, das jedes Jahr die Organisation des Ferienspaß-Angebots übernimmt. Außerdem können die Teilnehmer Virtual-Reality-Brille ausprobieren, eine Straußenfarm besuchen oder einen Kurs mit einem Personal-Coach belegen. Wie immer werden die Angebote von Bad Waldseer Vereinen, Institutionen und engagierten Privatpersonen ermöglicht – mal kostenlos, mal kostenpflichtig. Letztere werden durch ein Budget der Stadt finanziell gefördert.

Das gesamte Angebot ist einzusehen unter www.ferienspass-bad-waldsee.de. Bezahlt wird dieses Jahr erstmals per Bankeinzug am Ende der Ferien. Aus diesem Grund können die Zugangsdaten aus dem Vorjahr nicht mehr verwendet werden. Anmeldestart ist am Freitag, 6. Juli, um 15 Uhr. Es gilt das Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Ein Gewinnspiel ist wieder vorgesehen. Als Hauptpreis kann ein Selbstverteidigungskurs bei der TG Bad Waldsee inklusive einer Sportausrüstung im Wert von 200 Euro gewonnen werden.