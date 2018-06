Bad Waldseer Fanblock in Brasilien wächst

Es war ein überragender Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Brasilien im Halbfinale der Fußball-WM. Trotz der bitteren Niederlage der Gastgeber haben Hunderttausende im Anschluss ausgelassen und vor allem weitgehend friedlich in den Straßen von Belo Horizonte gefeiert. Davon berichtet der Bad Waldseer Hajo Leuter, der wie bei jedem Spiel der Deutschen während der WM auch am Dienstag wieder im Stadion war.

Drei Anläufe hat Leuter gebraucht, bis ihn die Ordner ins Stadion gelassen haben. Der Grund: Seine Bad-Waldsee-Flagge, die er zu jedem Spiel mitnimmt, um oberschwäbische Unterstützung für die Nationalelf zu demonstrieren. „Ich hab’ mir die vier Meter lange Fahne unter die Klamotten gewickelt“, erzählt er. Dennoch wurde sie zwei Mal entdeckt. „Die Fifa will keine Flaggen in den Stadien“, sagt er. Mit ihm an der Bande im deutschen Block waren auch wieder die vier Waldseer Manuel Nann, Alexander Weber, Matthias Rude und Simon Yohannes. Die gesamte erste Halbzeit hing deren Bad-Waldsee-Flagge an der Bande. „Dann wurde ich ein bisschen übermütig“, sagt Leuter. Denn als er seine zweite daneben hing, kamen die Ordner und nahmen alle Flaggen ab.

Wie am Gumpigen in Waldsee

„Zuerst haben wir gegen eine gelbe Wand gekämpft“, berichtet der 51-Jährige über die Stimmung im Stadion. „Ich hab’ zu den Waldseer Jungs gesagt: Ihr müsst alles geben. Feiert und seid laut wie am Gumpigen Donnerstag in Waldsee.“ Und das haben sie auch. Dennoch: Die geschätzten 5000 deutschen Fans kamen gegen die Übermacht aus 55 000 Brasilianern stimmlich nicht an. „Nach dem 1:0 wurde das anders, beim 2:0 waren die Brasilianer geschockt“, so Leuter. „Dann hat man nur noch deutsche Gesänge gehört.“ Ungläubig haben sich die Fans ab dem 3:0 angeschaut. „Das war unglaublich. Was war das nur für ein Spiel“, sagt Leuter.

Das Freudenfest ging anschließend weiter, berichtet Leuter. „Die Nacht war wie ein riesiges Straßenfest“, sagt er. „98 Prozent waren super gut drauf, haben applaudiert, wenn wir in deutschen Trikots vorbeikamen. Und haben Hunderte Fotos mit uns gemacht.“ Ausschlaggebend sei, dass es kein dreckiger, knapper Sieg in der 90. Minute gewesen sei. Von einigen Brasilianern habe er gesagt bekommen: „Ihr müsst das Ding jetzt gewinnen.“ Bloß nicht Argentinien (falls sich diese Mannschaft nach Redaktionsschluss gegen die Niederlande ins Finale gekämpft haben sollte), denn die mögen die Brasilianer nicht, so Leuter.

In einer Gruppe von 15 Leuten war er bis in die frühen Morgenstunden feiern. Doch hat er auch gemerkt: „Die Stimmung kann auch kippen.“ Vereinzelte hätten die Deutschen vor Ort beschimpft. Aber, so Leuter: „Wenn so viele Leute auf der Straße sind, kommt das einfach vor.“ Unwohl gefühlt habe er sich nie, man müsse eben wissen, wo man hingeht und wo besser nicht.

Heute fährt er zurück nach Rio de Janeiro, wo er am Sonntag das Endspiel verfolgen wird. Bis dahin muss er einen Verlängerungsantrag auf Urlaub stellen und sich um einen Rückflug kümmern. Auch die vier anderen Waldseer wird er im Maracana-Stadion treffen – und der Bad-Waldsee-Block bekommt Verstärkung. Eine übrige Karte für das Endspiel gibt Leuter an Sebastian Haibel weiter, Torwart des SV Haisterkirch und Vorsitzender des FC Bayern-Fanclubs „Bestia Negra“. Nachdem er prophezeit hatte, Deutschland werde im Halbfinale ausscheiden, glaubt Leuter jetzt an den Titel, „egal ob gegen Holland oder Argentinien.“ Sein Beitrag dazu: „In Rio gibt es keine Bande. Deshalb werde ich ausnahmsweise ganz unten im Stadion stehen.“ Natürlich will er beim Finale wieder die Bad-Waldsee-Flagge hissen. „Das verspreche ich“, sagt Leuter.