Bad Waldseer erinnert mit Duselsackspiel ans Kriegsende

Vor 100 Jahren, am 11. November 1918, hat der Erste Weltkrieg ein Ende gefunden. Anlässlich dieses Jubiläums ruft „The National Piping Centre“ aus Schottland am Sonntag, 11. November 2018, um 6 Uhr weltweit zum gemeinschaftlichen Dudelsackspiel auf. Mindestens 1000 Musiker werden dann zu ihrem Holzblasinstrument greifen und ihm die bekannten Töne entlocken. Auch in Bad Waldsee werden die Klänge zu hören sein.

Am Sonntag wird Marius Held schon früh aufstehen. Pünktlich um 6 Uhr will er auf dem Steg beim Ruderverein stehen und in Richtung Stadtsee spielen. „Es ist eine einmalige Aktion und schon etwas Besonderes, wenn man von Deutschland aus mitmacht“, erklärt der 16-Jährige und weiß, dass die Initiative vor allem in Schottland großen Zuspruch findet. Doch ganz gleich, wo auf der Welt sich die Dudelsackspieler befinden, sie werden alle das gleiche Musikstück spielen. Das Stück trägt den passenden Titel: „When the Battle is Over“.

Mit Kilt auf dem Steg

Gemeinsam mit seinem Vater Martin und seinem Dudelsackschüler Ulrich Jung wird Held den Titel am Sonntagmorgen mehrmals intonieren. Schließlich ist das Musikstück nur rund eineinhalb Minuten lang. Dabei wird Held auch die original schottische Uniform tragen und folglich in Kilt auf dem Floss stehen. Auf diesem Floss wurde der Bad Waldseer Anfang 2017 erst für das TV-Format „Klein gegen Groß“ von einem Fernsehteam gefilmt. Die Atmosphäre am Stadtsee und der Platz sind Held also bestens bekannt.

Bekannt ist Held auch das „National Piping Centre“, das die Aktion ins Leben gerufen hat. Vor nicht allzu langer Zeit hat er dort erfolgreich die Leistungsprüfung abgelegt. Das offizielle Lehrerzertifikat möchte der talentierte Dudelsackspieler im nächsten Jahr erhalten. „Dann wäre ich Deutschlands jüngster Dudelsacklehrer“, sagt Marius Held und lacht. Er ist davon überzeugt, dass jeder Dudelsack spielen lernen kann. Obgleich die Herausforderung im Vergleich zum Klavier oder zur Gitarre etwas größer ist. „Bei der Gitarre zupft man eine Saite und es kommt ein Ton raus. Beim Dudelsack bläst man rein und es kommt erstmal nur Quietschen raus“, verdeutlicht Held die anfängliche Hürde.

Für den 16-Jährigen ist das Dudelsackspiel anstrengend und entspannend zugleich. Trotz der Lautstärke und des harten Tons bieten die langsamen Stücke Entspannung und wirken beinahe meditativ.