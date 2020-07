Bad Waldseer Bürgermeister wird am 29. Juli vereidigt

Bürgermeiser Matthias Henne wird am Mittwoch, 29. Juli, um 17 Uhr in der der Stadthalle während einer öffentliche Sitzung des Gemeinderates in seinem Amt vereidigt. Der Diensteid für die Vereidigung ist abzunehmen auch wenn der Bürgermeister bereits früher als Beamter vereidigt wurde. Bei der etwaigen Wiederwahl wäre eine nochmalige Vereidigung nicht erforderlich.