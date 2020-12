Bad Waldsee: Zwei Seen prägen die Kurstadt

Die zwei Seen inmitten der Stadt sind eine Besonderheit, die Bad Waldsee auszeichnen. Speziell der Stadtsee zieht Spaziergänger und Flaneure Tag für Tag in seinen Bann und ist ein liebgewonnenes Fotomotiv, das nicht nur mit den Jahreszeiten, sondern vielmehr schon mit verändernder Tageszeit bald stündlich in einem anderen Licht erscheint.

Doch wer glaubt, dass der Stadtsee etwas mit der ursprünglichen Namensgebung der Stadt zu tun hätte, der irrt.

Waldsee erhält bereits im Jahr 701 die Stadtrechte

Bereits im Jahr 701 hat Waldsee die Stadtrechte erhalten. Der Name Waldsee rührte aber nicht etwa von „Wald“ und „See“ her, wie viele Besucher heutzutage vermuten. Nein, der Ursprung ist ein anderer. Der Name stammt von „walahsé“, dem Keltenstamm der Walchen.

Gleichwohl ist die Stadt heute als Ausflugsziel bekannt und wird von vielen Gästen als Gesundheitsstadt geschätzt. 1561 berichten Chronisten schon von einem „Mayenbad“ im Entenmoos.

Die Bäder sind bis heute geblieben. Ein Grund: Das fluorid- und schwefelhaltige Thermalwasser, das aus 1750 Metern Tiefe gepumpt wird und mit einer Temperatur von 62 bis 65 Grad eine der heißesten Quellen der Region darstellt.

Bad Waldsee meistert Kurkrise

Im Gesundheitszentrum Waldsee-Therme, das im vergangenen Jahr das 25-jährige Bestehen feierte, tummeln sich Wasserratten im warmen Thermalwasser und genießen das rund 32 bis 37 Grad warme Nass. Die Kurkrise konnte Bad Waldsee erstaunlich gut meistern – zumindest im Vergleich zu vielen anderen Kur-städten.

Für viele Besucher der Stadt stellt auch der Rathausplatz eine Attraktion dar. „Puppenhaus“ ist von Gästen oftmals anerkennend zu hören. Schließlich stellt das historische Rathaus mitsamt den umliegenden Häusern eine illustre Szenerie dar, die wie aus der Zeit gefallen wirkt – und das im positiven Sinne.

Im gesamten Stadtkern laden – außer zu Corona-Zeiten – diverse Cafés und Restaurants zum Verweilen ein, in der Fußgängerzone und in den verwinkelten Gassen der Stadt lässt es sich vortrefflich bummeln und flanieren.