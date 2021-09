Bad Waldsee zeigt Vielfalt am Nachhaltigkeitstag

Projekte, Ideen, Macher und Gestalter rund um das Thema Nachhaltigkeit sowie Klima- und Naturschutz zeigt Bad Waldsee an diesem Samstag, 2. Oktober, zwischen 9 und 15 Uhr auf der Bleiche mit dem ersten Nachhaltigkeitstag.

Parallel zum Wochen- und Bauernmarkt präsentieren sich am Samstag laut Mitteiliung des Veranstalters rund 50 Vereine, Schulen, Unternehmen, Initiativen, Privatpersonen und die Stadt auf der Bleiche und zeigen ihre Beiträge für mehr Klimaschutz und für eine machbare, nachhaltige Lebensweise. Die Aussteller wollen dabei präsentieren, wie jeder einzelne einen Beitrag dazu leisten könne. „Sie wollen die Besucher mit ihren Ideen begeistern und zum Mitmachen motivieren. Mitmachen und nachhaltig inspirieren lassen ist ausdrücklich erwünscht“, heißt es in der Mitteilung weiter

Die Themen reichen vom selbst erzeugten Photovoltaikstrom bis hin zur biologischen und nachhaltigen Tiermedizin, von fair gehandelten Produkten bis zur Rehkitz-Rettungsaktion mit Hilfe von Drohnen.

Das Energieteam der Stadtverwaltung informiert gemeinsam mit der Energieagentur über den aktuellen Klimasteckbrief für Bad Waldsee. Denn der Klimawandel macht auch in Bad Waldsee nicht Halt. Wie wird sich das Klima in Bad Waldsee in Zukunft verändern? Worauf müssen sich die Bürger einstellen und was können sie tun? Der Klimasteckbrief wurde von der Universität Freiburg erstellt. Hier wurden nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen die Klimaveränderungen lokal für Bad Waldsee errechnet und grafisch dargestellt. Die Klimaprojektionen für die nahe und ferne Zukunft sind auf Grundlage des Weiter-wie-bisher-Szenarios berechnet. Sie umfassen dabei die Zeiträume1971 bis 2000, 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100. Außerdem wird der Solarstromatlas vorgestellt. Jeder kann hier in Minutenschnelle erfahren, ob sein eigenes Hausdach in Bad Waldsee für die Nutzung von Photovoltaik infrage kommt.

Neben dem Aktionsraum auf der Bleiche gibt es auch Führungen durch die Altstadt, in der Kläranlage und beim Regenrückhaltebecken in der Krumhalde. Die Vorführungen zur Rehkitzrettung finden auf der Wiese neben dem Skaterplatz statt. Zu den Führungen sind elektrische Shuttle-Busse im Einsatz.