Bad Waldsee vor 100 Jahren: Kohlemangel und Fleisch beschäftigten die Waldseer

Was hat die Waldseer vor 100 Jahren bewegt? Welche prägenden Ereignisse fanden 1919 statt? Und wie hat sich das Leben zu jener Zeit in Waldsee abgespielt? Der ehemalige Geschichtslehrer und Buchautor Alfred Weißhaupt hat dazu recherchiert und interessante Informationen zusammengetragen:

„Am 6. Februar 1919 eröffnete der „Volksbeauftragte“ Ebert die erste Sitzung der deutschen Nationalversammlung im Nationaltheater von Weimar, in dem er unter anderem sagte: „Die provisorische Regierung verdankt ihr Mandat der Revolution. Sie wird es in die Hände der Nationalversammlung zurücklegen. Die Regierung begrüßt in dieser Nationalversammlung den höchsten und einzigen Souverän in Deutschland. Mit den alten Königen und Fürsten von Gottesgnaden ist es für immer vorbei.“

Abschaffung der Monarchie also, aber auch Abwendung von der Idee der Arbeiter- und Soldatenräte. Später noch endgültiger Verzicht auf eine grundlegende Bodenreform mit Enteignung der adeligen Großgrundbesitzer und keine Unterstellung der Groß- und Rüstungsbetriebe unter die Kontrolle der Arbeiterräte, wie sie im damals gültigen Parteiprogramm der SPD von 1912 eigentlich vorgesehen war.

In Waldsee standen im Winter 1919 andere Probleme im Vordergrund. Es herrschte äußerster Kohlemangel in der Region und der Wetterwechsel Mitte Februar mit Tauwetter wurde vom Waldseer Wochenblatt mit Erleichterung aufgenommen. Man war froh, den strengen Winter überstanden zu haben. Auch die Ernährungslage schien sich zu verbessern, denn die Fleischration wurde auf wöchentlich 200 Gramm pro Person erhöht. Weil die erhoffte Zufuhr von Fleisch aus dem Ausland allerdings ausblieb, musste die Ration am 22. März wieder auf die bisherige Menge von 150 Gramm pro Person und Woche herabgesetzt werden. Zum Vergleich: Heute liegt der Verbrauch in Deutschland bei circa 170 Gramm pro Tag.

Protest gegen Fasnetsbälle

In dieser Zeit, in der Kirche und Stadtverwaltung heftig gegen die da und dort veranstalteten Fasnetbälle protestierten, kam auch das Vereinsleben in der Stadt wieder in Schwung. Die Turngemeinschaft veranstaltete „nach langer Zeit“ erstmals wieder eine „Plenarversammlung“, in der zuallererst der seit der letzten Versammlung verstorbenen 35 Mitglieder gedacht wurde. Wie viele davon als Soldat starben, wurde leider nicht erwähnt. Der alte und neue Vereinsvorsitzende, Uhrmachermeister Thomas Stärk dankte am Ende allen, die in den vergangenen vier Jahren die Vereinsleitung in die Hände genommen hatten, sodass der Verein über die Kriegsjahre hinweg weiterbestehen konnte.

Auch ein Gewerbeverein für Handel, Handwerk und Industrie wurde gegründet und die Christliche Gewerkschaftsbewegung versuchte, die Textilarbeiterinnen in ihrer Organisation zu vereinigen.

Eine der letzten Todesanzeigen aus dem Raum Waldsee für gefallene Soldaten wurde im Februar für den 43-jährigen Alois Gresser aus Engenreute veröffentlicht. Er war im Lazarett in Odessa verstorben. Odessa am Schwarzen Meer. Dorthin war das 126. Württembergische Landwehr Regiment nach dem Frieden von Brest-Litowsk zwischen dem deutschen Kaiserreich und der russischen Revolutionsregierung abkommandiert worden. Es sollte den beabsichtigten Einfluss Deutschlands auf die Region der Ukraine absichern. Es kam dann aber anders. Nach dem Kriegsende im Westen übernahmen französische Truppen die Rolle der Deutschen in der Ukraine und weil sich eine Verbrüderung der Württemberger Soldaten mit der kommunistischen Roten Armee anbahnte, wurde das 126. Landwehr Regiment von den Franzosen Hals über Kopf eingeschifft und nach Deutschland befördert. Leider ohne sein Engenreuter Mitglied. Er war bereits im November 1918 verstorben.

Aus Bayern erreichen das Wochenblatt besorgniserregende Nachrichten. Der amtierende bayrische Ministerpräsident Eisner wurde am 21. Februar erschossen. Kurt Eisner alias Samuel Kosmanowsky, wie ihn das Wochenblatt bezeichnet, wurde von Leutnant Arco Graf Valley ermordet. Die „Arco“ gehören „zum ältesten bayrischen Adel“, weiß das Blatt. Bei diese Ausgangslage ist die Einstufung schnell eindeutig. Das Mitleid und die Empörung über den Mord hält sich in Grenzen. „Er war ein bezahlter Agent und ein Verräter am deutschen Reich“ – nicht etwa der Täter, sondern der Ermordete – ist am 22. Februar 1919 über das Opfer zu lesen.“