Bad Waldsee verliert in Ulm

In der Volleyball-Oberliga haben die Spielerinnen der TG Bad Waldsee am Sonntag beim SSV Ulm 1846 erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Mitaufsteiger verlor die TG mit 1:3 (13:25, 25:23, 24:26, 21:25) und rutschte damit in der Tabelle auf den sechsten Rang zurück.

Die TG-Spielerinnen erwischten am Sonntagmorgen in Ulm einen schlechten Start, lagen früh mit 2:8 zurück und hatten enorme Probleme, die starken Aufschläge der Ulmerinnen unter Kontrolle zu bekommen. Zwischenzeitlich kämpfte sich die TG bis auf drei Punkte heran, kassierte aber eine weitere Aufschlagserie von neun Punkten und verlor den ersten Durchgang verdient mit 13:25.

Ein ähnliches Bild bot sich den Zuschauern im zweiten Durchgang. Die TG fand überhaupt nicht ins Spiel, war in allen Belangen – vor allem aber in der Annahme – deutlich unterlegen und lag erneut früh zurück. Beim Rückstand von 6:14 schien die Hoffnung auf einen Sieg bereits zu schwinden. Mit drei Aufschlagserien kämpften sich die Waldseer Spielerinnen jedoch zurück in die Partie. Plötzlich klappten die Angriffe besser, auch in der Abwehr holte sich die TG nun Bälle, drehte den Satz und ging mit 18:16 in Führung. Ausgeglichen gestaltete sich der Rest des Satzes, den die TG letztlich mit 25:23 knapp für sich entschied.

Der dritte Durchgang war ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften punkteten souverän aus der eigenen Annahme. Während die TG variabel über sämtliche Positionen angriff, sorgten bei den Gastgebern ein ums andere Mal die starken Außenangreiferinnen für Punkte. In der entscheidenden Phase zum Ende des Satzes unterliefen den Waldseerinnen einige ungewohnte Fehler, die die Ulmerinnen entscheidend für sich nutzen konnten und den Satz mit 26:24 gewannen.

Drei Matchbälle abgewehrt

Auch im vierten Durchgang blieb das Spiel zunächst offen. Beide Mannschaften schafften es nun öfter, die harten Angriffsbälle des Gegners zu entschärfen. Zum Ende des Satzes schafften es die Gastgeber jedoch erneut, sich einige Punkte abzusetzen. Etwas cleverer nutzte Ulm die kleinen Schwächen der TG und erspielte sich eine Vielzahl an Matchbällen. Die ersten drei konnte die TG noch abwehren, den vierten verwandelten die Ulmerinnen zum verdienten 3:1-Sieg.

Die Bad Waldseerinnen, die bereits das Hinspiel gegen Ulm mit 1:3 verloren, fielen damit in der Tabelle auf den sechsten Platz hinter Ulm und Ditzingen zurück. Am kommenden Sonntag trifft die TG auf den Nachbarn TG Biberach – der Tabellendritte ist direkt der nächste starke Gegner für die Waldseerinnen.