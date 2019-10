Bad Waldsee unterstützt Wohnraumoffensive „herein“

(sz) – Die Stadt Bad Waldsee ist im Rahmen des Projekts Wohnraumoffensive „herein“ ab dem 1. November Partner der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Laut Pressemitteilung der Caritas unterzeichneten Caritas-Regionalleiter Ewald Kohler und Bad Waldsees Bürgermeister Roland Weinschenk für zunächst zwei Jahre einen entsprechenden Vertrag.

„Wir sind überzeugt davon, dass die Caritas-Wohnraumoffensive ein gutes und wichtiges Projekt ist“, betonte Weinschenk. Der Gemeinderat habe sich für diese Partnerschaft ausgesprochen und dieser ausdrücklich zugestimmt. Man werde jetzt in die aktive Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt einsteigen, über die Wohnraumoffensive der Caritas informieren und auf potenzielle Vermieter zugehen, sagte Margit Geiger vom Fachbereich Sicherheit, Ordnung, Soziales und Standesamt.

Die Stadt Bad Waldsee engagiert sich auch finanziell für das Wohnraum-Projekt, indem sie sich an den Verwaltungskosten beteiligt. Unterstützung kommt zudem von Seiten der Kirche.

Im Jahr 2017 hat die Caritas ihre regionale Wohnraumoffensive mit den Katholischen Dekanaten Friedrichshafen und Allgäu-Oberschwaben gestartet. „Wir treten als Vermittler zwischen Vermieter und Mieter auf“, berichtete Christan Mayer, der das „herein“-Projekt leitet. In enger Kooperation mit Kirchen und Kommunen suche man geeigneten Wohnraum, miete diesen befristet zu marktüblichen Preisen an und untervermiete ihn an von der Caritas sozial begleitete Mieter.

Auch nach Zustandekommen eines Mietvertrags begleitet die Caritas ihre Mieter weiter und schaltet sich frühestmöglich bei möglichen Unstimmigkeiten in der Hausgemeinschaft helfend ein. Im Mietvertrag übernimmt die Caritas zudem Garantien für eventuelle Schäden oder Mietausfälle und bietet den Vermietern so weitgehende Sicherheiten für das Mietverhältnis.

Mit Bad Waldsee läuft das Projekt aktuell in zehn Kommunen. 40 Wohnungen mit Raum für über 120 Menschen konnten seit Projektbeginn im Landkreis Ravensburg und dem Bodenseekreis vermittelt werden. „Bis 2021 sollen es 100 Wohnungen sein“, so Mayer.

Die Caritas sei gegebenenfalls auch bereit, mit geringen Investitionen Wohnungen, die sich in schlechtem Zustand befinden oder zum Umbau anstehen, zu renovieren, um sie wieder an den Markt zu bringen.