Bad Waldsee tritt in die Pedale

In Bad Waldsee beginnen am Samstag, 12. Juni, gleich zwei Fahrrad-Aktionen: Bei der digitalen Aktion „Stadtradeln“ ist vom 12. Juni bis zum 2. Juli drei Wochen lang in die Pedale treten angesagt. Die analoge Aktion „Bad Waldsee radelt… sicher!“ (mit Teilnehmer-Postkarte) findet in diesem Jahr hingegen drei Monate lang statt – vom 12. Juni bis zum 15. September.

Für das „Stadtradeln“ kann man sich laut Verwaltung jetzt schon registrieren und mitmachen. Zum dritten Mal hat sich die Stadt bei dieser landesweiten Aktion dem Landkreis Ravensburg angeschlossen. Alle, die in Bad Waldsee und den Ortschaften wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können mitmachen. Anmeldungen sind unter www.stadtradeln.de/bad-waldsee möglich. Man kann sich auch im Team „Offenes Team-Bad Waldsee“ registrieren oder ein eigenes Team gründen.

Ganz im Zeichen der Sicherheit steht auch in diesem Jahr wieder die Fahrradaktion der Stadt „Bad Waldsee radelt… sicher!“. Die Teilnehmer können wieder ihre eigenen Ideen und Tipps für mehr Verkehrssicherheit einbringen. Mit der Aktion möchte die Stadt Bad Waldsee Bürger, Einpendler und Gäste zum Radfahren motivieren. Denn jeder Kilometer, der mit dem Rad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, spart rund 200 Gramm CO2 ein. Außerdem ist diese nachhaltige Mobilität mit weniger Lärm, weniger Abgasen und letztlich mit mehr Lebensqualität verbunden, wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt. Und gesund ist es obendrein. Die Teilnehmer erhalten eine Postkarte, in die man die gefahrenen Kilometer eintragen kann. Am Ende der Aktion gibt man die Karte bei der Stadt oder den Ortschaftsverwaltungen ab und nimmt an einem Gewinnspiel, bei dem es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt, teil. Alle Karten, die bis zum 30. September, eingegangen sind, werden in die große Verlosungsaktion einbezogen. Die Auslosung findet beim Nachhaltigkeitstag am 2. Oktober statt und die Gewinne können dann auch sofort mitgenommen werden. Nicht anwesende Gewinner werden benachrichtigt.