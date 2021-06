Waldseer Hobbyradsportler kurz vor dem härtesten Eintagesrennen der Welt

An und ab diesem Samstag, 12. Juni, dreht sich in Bad Waldsee alles rund ums Radfahren. Gleich drei Aktionen stehen an: Die städtische Fahrradaktion „Bad Waldsee radelt sicher“, die deutschlandweite Online-Radaktion „Stadtradeln“ sowie die Vorstellung des „RATA-Projekts“ (Race across the Alps), an dem der Bad Waldseer Daniel Steinhauser für wohltätige Zwecke teilnimmt.

Auf das „Race across the Alps“ (RATA) bereitet sich der Hobby-Rennradfahrer Daniel Steinhauser seit Monaten vor. Es findet am 25. Juni statt und gilt als das härteste Eintages-Radrennen der Welt. Die 540 Kilometer lange Strecke führt durch Österreich, die Schweiz und Italien. Dabei sind zwölf Alpenpässe mit insgesamt 14 000 Höhenmetern zu überwinden. Start und Ziel ist Nauders (Tirol).

Daniel Steinhauser nutzt diese enorme sportliche Herausforderung, um Spenden für soziale Zwecke zu sammeln. Deshalb hat Bürgermeister Matthias Henne dafür die Schirmherrschaft übernommen. An diesem Samstag, 12. Juni, von 9.30 bis etwa 11.30 Uhr, wird der Sportler gemeinsam mit den Sponsoren einen Infostand auf dem Wochenmarkt beziehen, um das Projekt genauer vorzustellen. Mit den Spenden möchte er nicht nur das SBBZ-Sehen in Baindt bei der Anschaffung eines E-Rollstuhlfahrrads unterstützen, sondern auch die „Moskitos“ des Theaters Ravensburgs, die mit den Schülern der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee ein Zirkus-Projekt planen.