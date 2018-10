Bad Waldsee startet stark in die neue Saison

Mit einem verdienten 3:1-Sieg (25:23, 27:25, 13:25, 25:21) gegen den TSF Ditzingen sind die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee in die Oberligasaison gestartet. Bereits am Freitag hatte die TG in der ersten Runde des Verbandspokals Burladingen II mit 3:0 (25:14, 25:14, 25:19) bezwungen.

Mit Ausnahme von Kapitänin Laura Weber und Zugang Linda Kempter standen die TG-Spielerinnen am Sonntag in der Eugen-Bolz-Halle erstmals in der Oberliga auf dem Feld. Dies war der Mannschaft jedoch nicht anzumerken. Sie legte stark los und führte mit 7:1. Doch die erfahrenen Gäste aus Ditzingen ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Punkt um Punkt kämpften sie sich heran, die Waldseer hatten vor allem Probleme in der Annahme. Trotzdem schafften es die TG-Spielerinnen, den ersten Satz mit klugen Angriffen knapp zu gewinnen.

Auch im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit teils langen Ballwechseln und tollen Abwehraktionen. Ditzingen führte mit 22:18 und hatte beim Stand von 24:22 sogar zwei Satzbälle. Doch die junge TG-Mannschaft wehrte die Satzbälle ab und nutzte ihrerseits den ersten Satzball zum 27:25. Nach dieser 2:0-Führung schafften es die Waldseerinnen im dritten Satz aber nicht, die Spannung hochzuhalten. Nach schwachem Beginn mussten die Gastgeber eine Aufschlagserie der TSF hinnehmen. Hier machte sich nun auch der knappe Kader mit nur acht Spielerinnen bemerkbar. Deutlich verlor die TG den dritten Durchgang (13:25).

Davon ließ sich Bad Waldsee aber nicht beirren. Im Gegenteil: Die TG ging im vierten Durchgang mit 6:0 in Führung und setzte die Annahme der Gäste mit starken Aufschlägen enorm unter Druck. Trotz einer 21:9-Führung für Waldsee gab Ditzingen zwar nicht auf. Letztlich war der Vorsprung für die TG jedoch groß genug, um den ersten Sieg der Saison zu feiern.

Am kommenden Wochenende hat die TG ihr erstes Auswärtsspiel beim VC Baustetten, im Verbandspokal bekommt es Bad Waldsee nun mit dem Ligakonkurrenten SV Horgenzell zu tun.